В Волгоградской области заболеваемость ВИЧ и СПИД снизилась на 2,8%

В Волгоградской области за шесть месяцев текущего года заболеваемость ВИЧ и СПИД снизилась на 2,8%, а число новых случаев уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы губернатора, в Городищенском районе заболеваемость снизилась на 56,5%, в Волжском — на 16%, Ленинском районе — 49,9%, в Тракторозаводском районе Волгограда — 34,9%, Советском — 25%, Центральном — 7,1%. Всего с начала года в регионе обследовано более 330 тысяч человек.

Отметим, в области ежегодно проводятся информационно-профилактические мероприятия для различных групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции. В регионе проводятся такие акции, как «Стоп ВИЧ/СПИД», «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения», «День здоровья», «Спасенные сердца».