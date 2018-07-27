В Казани перевели на татарский еще две книги о Гарри Поттере 

5 августа в Казани пройдет презентация книг Джоан Роулинг, переведенных на татарский язык. Это «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана».
«Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать», — рассказал главред проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин.
Презентация состоится на фестивале «Сенной базар» в парке «Черное озеро». Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке, сообщает пресс-служба КФУ.
В Казани давно начали переводить книги Роулинг на татарский. В прошлом году на «Сенном базаре» презентовали «Һарри Поттер һәм Фәлсәфәче ташы» («Гарри Поттер и философский камень»).
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