В Казани перевели на татарский еще две книги о Гарри Поттере

5 августа в Казани пройдет презентация книг Джоан Роулинг , переведенных на татарский язык. Это « Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана».

«Книга представляла для меня интерес еще в детстве, затем пришла идея ее татаризировать», — рассказал главред проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин.

Презентация состоится на фестивале «Сенной базар» в парке «Черное озеро». Для гостей прозвучат фрагменты поттерианы на татарском языке, сообщает пресс-служба КФУ.

В Казани давно начали переводить книги Роулинг на татарский. В прошлом году на «Сенном базаре» презентовали «Һарри Поттер һәм Фәлсәфәче ташы» («Гарри Поттер и философский камень»).

Читайте также:

«Сенной базар» пройдет 5 августа на «Черном озере» http://e-kazan.ru/news/show/39155

В Казани на могилах появились QR-коды