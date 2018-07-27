Круглосуточный детский травмпункт ждет капремонта

В этом году в приоритете проект реконструкции городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи. Ремонт ждет сразу несколько корпусов этого учреждения. По адресу Трудовая, 3 преобразятся кабинеты неврологического консультативного отделения, а на Союза Молодежи, 8 отремонтируют психоневрологическое подразделение больницы. Должен также решиться и вопрос о перемещении главного детского травмпункта в более комфортабельное и просторное помещение.

«Он останется на Красном проспекте, просто будет размещен там, где находится лаборатория на первом этаже. Это исключительно проект для комфорта пациентов, — рассказал «ВН» главный врач больницы Ростислав Заблоцкий. — Проблема на Красном проспекте существует много лет. Дефицит помещений там есть, был и, к сожалению, будет. До того момента, как не построят детскую областную больницу, такая проблема будет существовать».

Сейчас детский травмпункт на Красном проспекте — основное место в Новосибирске, куда днем и ночью везут малышей и подростков с переломами, ожогами и другими повреждениями. Наплыв для небольшого помещения просто колоссальный. В последний год дело сдвинулось с мертвой точки. Уже готовы документы реконструкции городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

С проектом капитального ремонта лично ознакомился глава региона. Андрея Травникова удовлетворили предложения, сделанные министерством здравоохранения . Теперь в кратчайшие сроки предстоит перейти и к реализации проекта.

«Предложение интересное, эффективное. Мы еще в начале года говорили, что важно строить новые объекты, особенно в Новосибирске: нужны поликлиники, новые стационары. Но одновременно очень важно эффективно использовать те здания и помещения, которые у нас есть, — заметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. — То, что вы предлагаете, с одной стороны, позволяет использовать пустующие помещения, с другой — оптимально распределить оказание помощи по различным площадкам детской больницы неотложной помощи».

Сейчас в распоряжении персонала больницы три корпуса. Таким образом, решился вопрос с нехваткой места, но в помещениях еще необходимо провести капитальный ремонт. Главврач учреждения надеется, что работы начнутся уже в этом году. А потом для поликлинической службы будет закуплено и новое оборудование: по последнему слову техники оснастят рентгенкабинет, появится в распоряжении у персонала и аппарат магнитно-резонансной томографии.