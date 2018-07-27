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Чехи и белорусы ко Дню города обойдутся Екатеринбургу в полмиллиона
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Чехи и белорусы ко Дню города обойдутся Екатеринбургу в полмиллиона 

Уралинформбюро 10 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбургская мэрия потратит почти полмиллиона рублей на делегации из Чехии и Белоруссии, которые прибудут в город в день его 295-летия. Как следует из аукционной документации на сайте госзакупок, гости прибудут из Минска, Могилева и Пльзени. Белорусы пробудут на Урале с 17 по 19 августа, а чехи — с 16 по 19, передает "Уралинформбюро".
Встречать гостей будут в VIP-терминале аэропорта Кольцово. Жить 10 иностранцев должны в одноместных номерах гостиницы уровня не ниже трех звезд. При этом техническое задание есть для обедов и ужинов делегатов, а также для официального приема в мэрии.
В частности, в администрации гостей должны накормить семью видами холодных закусок, тремя видами горячих, тремя видами основных блюд с двумя видами гарниров, а также предложить не менее трех видов свежих фруктов и десертов. Из напитков на столах должны присутствовать чай, кофе, сахар, питьевая вода, морсы и сухое вино.
Кроме того, делегатам организуют культурную программу. Запланированы экскурсии по основным туристическим маршрутам: обзорная площадка на БЦ «Высоцкий», визит в "Ельцин-центр", а также посещение краеведческого музея и музея УГМК.
Следует напомнить, что День города в Екатеринбурге будут праздновать 18 августа.
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