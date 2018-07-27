3 августа в 19:00 Музей Москвы приглашает на лекцию об истории района Якиманка

В древности на территории современного московского района Якиманка располагались подмосковные села Кадашево и Хвостово, память о которых и сегодня хранят Кадашевские и Хвостовы переулки. Здесь проходили дороги в Орду, Серпухов и Калугу, ставшие впоследствии улицами Большой Ордынкой, Большой Полянкой и Большой Якиманкой соответственно. Вдоль дорог селились первые жители этой местности. В XVI и XVII столетиях здесь жили в основном военные (пищальники, стрельцы и казаки) и ремесленники (ткачи, толмачи и белильщики). После переноса столицы из Москвы в Петербург состав населения резко изменился: на смену прежним обитателям пришли дворяне и купцы, которые построили на всех главных улицах городские усадьбы. Здесь нашлось место и обычным купцам, героям Островского, и миллионщикам, жившим в роскошных домах. Именно купцы оставили самый глубокий след в истории этого района. В советский период Якиманка подверглась масштабной реконструкции. Историческая застройка в начале Большой Полянки была уничтожена и заменена советскими зданиями. Правую сторону Большой Якиманки полностью разрушили, и расширили улицу в три раза. За Садовым кольцом Большую Калужскую поглотила советская магистраль — Ленинский проспект. Но даже с учетом этих значительных изменений Якиманка по-прежнему остается одним из важных исторических районов города, который привлекателен как для местных жителей, так и для туристов.

Лектор: Денис Дроздов, писатель, краевед, автор книг «Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью» и «Историческая Москва».

Место проведения: на территории павильона «Школа» в Музеоне. Крымская наб., 16 стр, 1 В случае дождя лекция пройдет в павильоне «Школа» в Музеоне.

Вход свободный по регистрации: https://muzey-moskvy.timepad.ru/event/759725/

Контакты для СМИ Ксения Исаева

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