Уникальную фотолетопись города хабаровчанка нашла на помойке

Двенадцать коробок с фотографиями и негативами по истории Хабаровска дореволюционных и советских времён оказались на помойке. Их случайно обнаружила около своего дома сотрудница краевого детского центра «Созвездие» Надежда Выходцева. Как она рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», уникальный архив лежал рядом с мусорными баками. Собирался сильный дождь, и, если бы картонные коробки не попались ей на глаза, сотни старинных фото были бы утрачены навсегда.

— Я возвращалась домой, взглядом зацепилась за человека, который ковырялся в помойке. Прошла бы мимо, но заметила стоящие рядом с баками коробки с надписями «Старый Хабаровск». Я не выдержала и присоединилась к бомжу за его работой. В коробках оказался огромнейший, бесценный архив с фотографиями и негативами, — рассказала нашедшая фотолетопись руководитель медиацентра КДЦ «Созвездие» Надежда Выходцева.

Надежде удалось выяснить, что архив принадлежал хабаровскому фотографу Юрию Ковалёву . Он много лет собирал чёрно-белые снимки с видами краевой столицы самых разных эпох. Свою коллекцию он планировал передать в краеведческий музей, но в 2017 году Юрий Ковалёв умер. Год спустя из Канады вернулась его дочь. Здесь она продала квартиру, и, видимо, новый собственник просто выкинул уникальную фотолетопись вместе с другими старыми вещами.

— Юрий Ковалёв искал снимки и собирал информацию про самые разные знаковые места Хабаровска. Он входил в группу людей, кто боролся за восстановление снесённого при большевиках собора, Триумфальной арки, которую пока так и не возродили, — продолжила свой рассказ Надежда Выходцева. — Например, среди фотографий я нашла снимок 1982 года, на котором запечатлён дом — ровесник Хабаровска. Он был построен в 1858 году, но не знаю, сохранился ли он сейчас.

В спасённой коллекции сохранились виды дореволюционной набережной, где во время путины массово заготавливали красную икру. Есть любопытный кадр, который свидетельствует, что в старом Хабаровске собачьи упряжки использовались в качестве одного из видов городского транспорта по льду Амура. Подробно отснята китайская кумирня. Она когда-то стояла в районе современной площади Славы. На фотографиях из архива Юрия Ковалёва можно подробно отследить, как менялся Хабаровск в советские годы: открытие памятнику Ленину, строительство современного Белого дома с прилегающей площадью, пуск первого трамвая и многое другое.

Как рассказала Надежда Выходцева, сейчас в КДЦ «Созвездие» готовится к открытию выставка снимков из найденной коллекции Юрия Ковалёва. Организаторы экспозиции планируют показать публике старые фотографии и для сравнения повесить рядом виды этих же мест в настоящее время.