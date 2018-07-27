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Книга издательства «Кварц» «АВТОбиография в рисунках и фотографиях» вошла в топ-50 российских изданий
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Книга издательства «Кварц» «АВТОбиография в рисунках и фотографиях» вошла в топ-50 российских изданий 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Книга Владимира Носакова «АВТОбиография в рисунках и фотографиях», выпущенная издательством «Кварц» в 2017 году, вошла в число 50 лучших региональных изданий прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), которая ежегодно проводит конкурс «Лучшие книги года». По итогам этого конкурса и был составлен рейтинг.
Автор книги Владимир Носаков — известный конструктор легковых автомобилей, заместитель главного конструктора Горьковского автозавода в 1993–2001 гг., автор бренда «ГАЗель», заслуженный машиностроитель России.
Под обложкой собраны как его детские рисунки, так и профессиональные работы, на которых запечатлены модели марки ГАЗ разных лет. Они сопровождаются остроумными автобиографическими рассказами о том, как детское увлечение стало серьезной профессией. В увлекательной форме книга знакомит читателей с историей советского и горьковского автомобилестроения.
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