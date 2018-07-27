В творческом квартале Vernissage состоится празднование Дня пиарщика

В программе — открытая лекция о продвижении в блогах от медиапроектов Mail.ru Group , кофе от «Заварили» и завтраки в исполнении кулинарной студии «Белый хлеб», а также выступление ди-джея команды Vinyl Friends и специальная зона проекта «ДЕбошь», где можно спустить пар после сложной рабочей недели.

Мероприятие начнётся с лекции о продвижении брендов в блогах и социальной сети Instagram. Лектором выступит руководитель проекта Lady.Mail.ru и автор концептуального Instagram-блога о саморазвитии Елена Володина. Вход на лекцию свободный.

Спикеры поднимут следующие темы:

Тематические тренды в Instagram: кто, если не мамочки?

Война кланов. Где искать блогеров для рекламы?

Сколько и как блогеры зарабатывают на блогах? Правила ценообразования.

За счёт чего растут блоги? Точки роста и масштабы вложений.

Как вычислить «мыльный пузырь»? Учимся интерпретировать статистику блогов.

Медиа и блогеры: типы сотрудничества. В чем польза для СМИ и блогера? (на примере Lady.Mail.ru).

Начать день можно будет с напитков кофейни «Заварили» и с завтрака в от студии «Белый хлеб»: в меню панкейки с солёной карамелью и скрэмбл с беконом на домашнем хлебе. А для тех, кому надо снять стресс, проект «дЕбошь» организует специальную зону, где можно задорно разбомбить кувалдой монитор или офисную мебель.