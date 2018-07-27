Ещё
В творческом квартале Vernissage состоится празднование Дня пиарщика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В творческом квартале Vernissage состоится празднование Дня пиарщика 

Sostav.ru 10 часов назад
Фото: Sostav.ru
В программе — открытая лекция о продвижении в блогах от медиапроектов Mail.ru Group, кофе от «Заварили» и завтраки в исполнении кулинарной студии «Белый хлеб», а также выступление ди-джея команды Vinyl Friends и специальная зона проекта «ДЕбошь», где можно спустить пар после сложной рабочей недели.
Мероприятие начнётся с лекции о продвижении брендов в блогах и социальной сети Instagram. Лектором выступит руководитель проекта Lady.Mail.ru и автор концептуального Instagram-блога о саморазвитии Елена Володина. Вход на лекцию свободный.
Спикеры поднимут следующие темы:
Тематические тренды в Instagram: кто, если не мамочки?
Война кланов. Где искать блогеров для рекламы?
Сколько и как блогеры зарабатывают на блогах? Правила ценообразования.
За счёт чего растут блоги? Точки роста и масштабы вложений.
Как вычислить «мыльный пузырь»? Учимся интерпретировать статистику блогов.
Медиа и блогеры: типы сотрудничества. В чем польза для СМИ и блогера? (на примере Lady.Mail.ru).
Начать день можно будет с напитков кофейни «Заварили» и с завтрака в от студии «Белый хлеб»: в меню панкейки с солёной карамелью и скрэмбл с беконом на домашнем хлебе. А для тех, кому надо снять стресс, проект «дЕбошь» организует специальную зону, где можно задорно разбомбить кувалдой монитор или офисную мебель.
Продолжит «Утренник» команда Vinyl Friends — ди-джеи, организующие в Москве вечеринки с дружеской атмосферой, резиденты «Уку-Бара» и «Коктейльной». Перед гостями творческого квартала Vernissage выступит Иван Чистяков, им планируется цифровой сет: инди, электронная музыка, хип-хоп.
Sostav.ru: последние новости
Лучше, чем Ван Гог: Роботы научились копировать работы знаменитых живописцев Инди-поп и фолк: Zebra Hero прорекламировало Tmall через вирусные джинглы «Белый Квадрат»: 10 дней до дедлайн!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение