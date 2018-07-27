За камео в «Дэдпуле 2» Брэду Питту заплатили кофе

Одним из самых неожиданных камео в «Дэдпуле 2» оказалось появление, пусть и всего на несколько секунд, Брэда Питта . Создатели супергеройского блокбастера и раньше говорили, что Брэд оказался очень отзывчивым человеком и был готов поработать бесплатно, а сейчас Райан Рейнольдс подтвердил, что за камео в «Дэдпуле 2» с Питтом действительно расплатились всего лишь чашечкой кофе.

В интервью Entertainment Tonight Райан Рейнольдс вспомнил, как команда «Дэдпула 2» предложила Брэду Питту сняться в камео:

«Наши ребята сказали мне, что он хочет кофе, а я такой — «В смысле сеть кофеен? Или одну чашку кофе?»

«Оказалось, что действительно одну чашку кофе, и это был его способ дать нам понять, что он согласен поработать бесплатно. Это, наверное, самый хороший поступок, который только можно было совершить».

Рейнольдс также признался, что камео Питта в «Дэдпуле 2» воспринимает как «хулиганство»: «Я полюбил эту идею сразу, потому что это такое хулиганство — взять кинозвезду мирового масштаба и дать ему роль без слов и вообще без экранного времени, если не считать появления в парочке кадров… Это невероятно круто».

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