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Новосибирцы заработали десятки тысяч рублей на пластиковых крышечках
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Новосибирцы заработали десятки тысяч рублей на пластиковых крышечках 

ngs.ru 9 часов назад
Фото: ngs.ru
Сотни жителей Новосибирска отдали волонтёрам более 840 килограммов крышечек от бутылок — они переработали пластик и получили деньги, которые пойдут на помощь детям в больнице.
Активисты проекта «Добрые крышечки» собирали пластик с середины января по июль 2018 года — за это время сотни горожан принесли им 841 килограмм крышечек, то есть 85 мешков, рассказала сегодня корреспонденту НГС руководитель проекта Анна Вознесенская.
«Очень многие принимали участие, в очень многих точках сбора это собирали, на акции «Зелёная белка» основные объёмы были собраны. Привозили [крышечки] на склад, потом наши волонтёры сортировали их, а рассортированные сдали 18-го числа», — пояснила Вознесенская.
Она отметила, что пластик переработали в Новосибирске, хотя и не рассказала, где именно, — за крышечки волонтёры выручили 20 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в детское онкогематологическое отделение Новосибирской ЦРБ — волонтёры ждут от врачей информации, что необходимо купить для пациентов в первую очередь.
Ранее «Добрые крышечки» проходили на площади Ленина — пластик так же переработали, а собранные деньги пошли на коляску для ребёнка с ДЦП.
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