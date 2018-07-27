Новосибирцы заработали десятки тысяч рублей на пластиковых крышечках

Сотни жителей Новосибирска отдали волонтёрам более 840 килограммов крышечек от бутылок — они переработали пластик и получили деньги, которые пойдут на помощь детям в больнице.

Активисты проекта «Добрые крышечки» собирали пластик с середины января по июль 2018 года — за это время сотни горожан принесли им 841 килограмм крышечек, то есть 85 мешков, рассказала сегодня корреспонденту НГС руководитель проекта Анна Вознесенская.

«Очень многие принимали участие, в очень многих точках сбора это собирали, на акции «Зелёная белка» основные объёмы были собраны. Привозили [крышечки] на склад, потом наши волонтёры сортировали их, а рассортированные сдали 18-го числа», — пояснила Вознесенская.

Она отметила, что пластик переработали в Новосибирске, хотя и не рассказала, где именно, — за крышечки волонтёры выручили 20 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в детское онкогематологическое отделение Новосибирской ЦРБ — волонтёры ждут от врачей информации, что необходимо купить для пациентов в первую очередь.

Ранее «Добрые крышечки» проходили на площади Ленина — пластик так же переработали, а собранные деньги пошли на коляску для ребёнка с ДЦП.