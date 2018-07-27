Ещё
Пазини и Баццини сыграют в «Царицыне»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Пазини и Баццини сыграют в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 9 часов назад
Фото: Борисовские пруды
Путешествие «Вокруг Европы с флейтой и органом» совершат посетители музыкального концерта в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 29 июля.
Экскурсоводами в эту пленительную часть света станут органист Александр Новоселов и флейтистка Елизавета Боенич. Дабы в «дороге» путешественникам было нескучно, опытные маэстро подготовили для них уникальную музыкальную программу. В ней будут значиться токкаты, фуги и концерты Баха, кантабиле Пазини, кельтские мотивы Штамма, «Танец духов» Глюка, «Готическая сюита» Боэльмана, адажио Видора и «Рондо шалунов» Баццини.
Начнется путешествие «Вокруг Европы с флейтой и органом» в 16:00.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Музыкальные композиции от барокко до джаза прозвучат в «Царицыне» Подъезд к районной поликлинике благоустроят В «Царицыне» сыграют Баха, Вивальди и Пьяццоллу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение