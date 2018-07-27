Пазини и Баццини сыграют в «Царицыне»

Путешествие «Вокруг Европы с флейтой и органом» совершат посетители музыкального концерта в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 29 июля.

Экскурсоводами в эту пленительную часть света станут органист Александр Новоселов и флейтистка Елизавета Боенич. Дабы в «дороге» путешественникам было нескучно, опытные маэстро подготовили для них уникальную музыкальную программу. В ней будут значиться токкаты, фуги и концерты Баха, кантабиле Пазини, кельтские мотивы Штамма, «Танец духов» Глюка, «Готическая сюита» Боэльмана, адажио Видора и «Рондо шалунов» Баццини.

Начнется путешествие «Вокруг Европы с флейтой и органом» в 16:00.