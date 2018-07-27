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«Яндекс» выпустил забавный ролик о Казани
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«Яндекс» выпустил забавный ролик о Казани 

Казанский Портал 9 часов назад
Компания «Яндекс» выпустила видеоролик «Необычная Казань: чем этот город отличается от всех других». Получилось неплохо.
Клип ориентирован на тех, кто живет не в Казани. «Яндекс» посмотрел на город с точки зрения популярных запросов: местная еда, колоритные слова и какие-то особенности.
За год жители других городов спрашивали про Казань в поисковике 50 000 000 раз. На основе этих запросов и получился ролик.
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