Улицу Куйбышева перекроют из-за начинающих художников и любителей джаза

На улице ограничат движение транспорта

В субботу, 28 июля, и воскресенье, 29 июля, на улице Куйбышева пройдет несколько творческих мероприятий. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— В субботу с 16:00 до 18:00 пройдут пленэр «Арт-шаг» и концерт самарской джаз-группы Jazz Guide Jam. Начинающих и профессиональных художников ждут напротив Самарского областного художественного музея (Куйбышева, 92). Для непрофессионалов проведут мастер-классы. После этого в соцсетях пройдет виртуальная выставка, — пояснили в горадминистрации. — Все желающие смогут проголосовать за понравившуюся работу. Победитель получит подарки от партнеров. А первые 50 участников пленэра смогут попасть на выставку соцреализма «Город солнца».

После этого, с 19:00 до 23:00, около кинотеатра «Художественный» пройдет танцевальный мастер-класс. Желающих научат делать па из латиноамериканских танцев.

Весь день, с 9:00 до 23:00, на пересечении Куйбышева и Ленинградской будут выступать артисты шоу бразильских барабанов. А на Некрасовской развернется площадка клуба любителей головоломок.

Улицу Куйбышева сделали пешеходной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров , а глава Самары дала официальное распоряжение. Кто поддерживает, а кто выступает против решения властей, читайте в обзоре 63.ru.

Эксперимент властей продлится до 2 сентября. По словам главы города Елены Лапушкиной, окончательное решение о том, делать ли улицу Куйбышева пешеходной по выходным, останется за жителями города.

Тем, кто отправится в центр города в выходные, нужно помнить, что из-за ограничения движения на Куйбышева изменили маршруты автобусов № 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297. Они будут ехать в объезд.

Троллейбус № 6 будет ходить только до площади Революции. Работу троллейбусного маршрута № 16 приостановят.