В «М КЛУБе» почтили память знаменитого актера

26 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого. Встреча-беседа, на которую собралось более 20 поклонников барда, была посвящена памяти любимого многими поколениями артиста.

Участниками вечера стали юные аниматоры, представители молодежных организаций и активная молодежь района Крюково. В ходе встречи, которая прошла в теплой дружеской атмосфере, звучали рассказы и воспоминания о жизни барда, записи стихов и песен в его исполнении. Примечательно, что среди участников мероприятия было много школьников, что еще раз подтверждает тот факт, что творчество В. Высоцкого близко людям самых разных возрастов, в том числе и современной молодежи. ​

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