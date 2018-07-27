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Парадокс! Морской фестиваль в городе, где нет моря
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Парадокс! Морской фестиваль в городе, где нет моря 

Уральский меридиан 9 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Если вы не любите праздники души, квесты, мастер-классы и конерты, то 29 июля (в День Военно-морского флота России) постарайтесь обойти стороной сквер у сургутского культурного центра «Порт», потому что именно там пройдёт традиционный уже третий «Морской фестиваль».
Задумывался он инициативной группой «Прорубь», известной в городе как устроитель различных выставок и арт-проектов. Кто в ней кто — понимать не важно, потому что больше её половина, как нам кажется, — это родственники, а, как мы знаем, семейное дело всегда успешное.
«Морской фестиваль» — это:
различные выступления исполнителей
кавер-группы «Техотдел» (г. Лянтор), «Весна бэнд», человека-оркестра Фёдора Ларюшкина (г. Ханты-Мансийск)
мастер-классы
по созданию открыток, корабликов, гончарному делу, флористике, тематическому сувениру
а также занятия йогой, знакомства, фотозона и многое того, что не вместить цензурно ни в одну программу.
Ожидается, что в этом году с 14 до 19 посетит, как минимум, три тысячи оригинальных и творческих человек, поэтому бегите к одёжному шкафу и начинайте подбирать себе наряд. «Цвет настроенья синий» будет как никогда в тренде.
Ну и что, что в Сургуте нет своего моря? Зато морской фестиваль у него есть в «Порту»!
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