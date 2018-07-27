Парадокс! Морской фестиваль в городе, где нет моря

Если вы не любите праздники души, квесты, мастер-классы и конерты, то 29 июля (в День Военно-морского флота России) постарайтесь обойти стороной сквер у сургутского культурного центра «Порт», потому что именно там пройдёт традиционный уже третий «Морской фестиваль».

Задумывался он инициативной группой «Прорубь», известной в городе как устроитель различных выставок и арт-проектов. Кто в ней кто — понимать не важно, потому что больше её половина, как нам кажется, — это родственники, а, как мы знаем, семейное дело всегда успешное.

«Морской фестиваль» — это:

различные выступления исполнителей

кавер-группы «Техотдел» (г. Лянтор), «Весна бэнд», человека-оркестра Фёдора Ларюшкина (г. Ханты-Мансийск)

мастер-классы

по созданию открыток, корабликов, гончарному делу, флористике, тематическому сувениру

а также занятия йогой, знакомства, фотозона и многое того, что не вместить цензурно ни в одну программу.

Ожидается, что в этом году с 14 до 19 посетит, как минимум, три тысячи оригинальных и творческих человек, поэтому бегите к одёжному шкафу и начинайте подбирать себе наряд. «Цвет настроенья синий» будет как никогда в тренде.

Ну и что, что в Сургуте нет своего моря? Зато морской фестиваль у него есть в «Порту»!