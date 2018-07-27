Курская область. В Железногорске пройдёт благотворительная акция в поддержку Юлии Волковой

С 2017 года 36-летняя женщина борется с раком — маме двоих детей поставили страшный диагноз: неоперабельный рак легких IV стадии

«КИ» рассказывали историю Юлии Волковой . Сейчас молодая пациентка проходит в Москве курсы химиотерапии. Если и это не даст результата, придётся проводить дорогостоящее лечение в Индии. Деньги на лечение помогают собрирать волонтёры.