Курская область. В Железногорске пройдёт благотворительная акция в поддержку Юлии Волковой 

С 2017 года 36-летняя женщина борется с раком — маме двоих детей поставили страшный диагноз: неоперабельный рак легких IV стадии
«КИ» рассказывали историю Юлии Волковой. Сейчас молодая пациентка проходит в Москве курсы химиотерапии. Если и это не даст результата, придётся проводить дорогостоящее лечение в Индии. Деньги на лечение помогают собрирать волонтёры.
11 августа в Железногорске пройдёт акция «Летний Новый год», где также будет проходить сбор средств на лечение Юлии. Всех желающих помочь организаторы приглашают в полдень приходить по адресу: Ленина, 90а. Если возможности прийти на акцию нет, оказать финансовую помощь Юлии Волковой можно, перечислив средства на карту Сбербанка 4276 8330 1686 4848.