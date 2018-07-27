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Курская область. В Железногорске пройдёт благотворительная акция в поддержку Юлии Волковой
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Курская область. В Железногорске пройдёт благотворительная акция в поддержку Юлии Волковой 

Курские известия 9 часов назад
Фото: Курские известия
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«КИ» рассказывали историю Юлии Волковой. Сейчас молодая пациентка проходит в Москве курсы химиотерапии. Если и это не даст результата, придётся проводить дорогостоящее лечение в Индии. Деньги на лечение помогают собрирать волонтёры.
11 августа в Железногорске пройдёт акция «Летний Новый год», где также будет проходить сбор средств на лечение Юлии. Всех желающих помочь организаторы приглашают в полдень приходить по адресу: Ленина, 90а. Если возможности прийти на акцию нет, оказать финансовую помощь Юлии Волковой можно, перечислив средства на карту Сбербанка 4276 8330 1686 4848.
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