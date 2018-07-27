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Андрей Мерзликин, Анатолий Белый и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest»
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Андрей Мерзликин, Анатолий Белый и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest» 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Кирилла МартыноваАндрей Мерзликин, Анатолий Белый и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest»26 июля в Нижнем Новгороде завершил свою работу кинофестиваль «Горький fest». Как проходило закрытие, смотрите в фоторепортаже Кирилла Мартынова.
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