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Андрей Мерзликин, Анатолий Белый и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest»
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Андрей Мерзликин, Анатолий Белый и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest»
Нижегородская правда
9 часов назад
Комментарии
Фото:
Нижегородская правда
Фото Кирилла МартыноваАндрей
Мерзликин
,
Анатолий Белый
и другие. Закрытие фестиваля «Горький fest»26 июля в Нижнем Новгороде завершил свою работу кинофестиваль «Горький fest». Как проходило закрытие, смотрите в фоторепортаже
Кирилла Мартынова
.
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