Бесплатный Владивосток: Крещение Руси, праздник Нептуна и День ВМФ

В эти выходные погода порадует жителей Владивостока.

День Крещения Руси

В эту субботу, 28 июля, в 12 часов в Адмиральском сквере (ул. Светланская, 48) состоится городское праздничное мероприятие, посвященное 1030-летию со Дня Крещения Руси. В программе — выступление вокальных и хореографических коллективов и исполнителей, выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества, тематическая викторина с призами.

На праздничное мероприятие приглашаются все желающие жители и гости города Владивостока.

Лето на Русском — 2018

28 июля с 13.00 до 16.00 на набережной ДВФУ у пирса состоится «Выставка на мольбертах» в рамках пленэра Приморской государственной картинной галереи «Лето на Русском — 2018».

Каждый желающий сможет приобрести в память о событии и о Владивостоке произведение искусства, созданное приморскими художниками.

Автомобильная кольцевая гонка

28 июля на картодроме «Змеинка» пройдет третий этап открытого чемпионата Владивостока по автомобильным кольцевым гонкам. В соревнованиях примут участие лучшие пилоты.

Гоночные заезды начнутся в 14 часов. Соревнованиями предусмотрено три заезда по 15 кругов, после чего пройдет церемония награждения победителей.

Жителей и гостей города приглашают посетить зрелищные автогонки.

День Нептуна

В эту субботу, 28 июля, Нептун приглашает жителей Владивостока на свой праздник, который состоится на набережной Спортивной гавани.

Уже с 13 часов будет звучать музыка, песни о море, анонсы работы локальных площадок. А в 14 часов на набережную Спортивной гавани прибудет сам царь морей и океанов — Нептун со своей свитой, который даст старт большой концертной и праздничной программе.

Концерт состоится на нижней площадке у фонтана. Также на набережной Спортивной гавани будет организована работа 20 локальных площадок.

Так, все желающие смогут принять участие в мастер-классах «Русалочьи забавы» по созданию бижутерии. В «Красочной лаборатории» всем желающим сделают аквагрим. А на площадке «Цирк! Цирк» Цирк!» свое искусство покажут профессиональный фокусник и жонглер.

Также на набережной будет работать книжный маркет «Море, море…». В рамках маркета пройдут спецпроекты: «Выставка иллюстраций владивостокских художников», «Выставка корейской литературы от библиотек Владивостока и открытый урок корейского языка», круглый стол «Мой книжный магазин и читатель − место встречи или шоссе в никуда?» и другие.

День Военно-Морского Флота

В воскресенье, 29 июля, во Владивостоке отметят День Военно-Морского Флота.

Так, в 9.00 в акватории Амурского залива традиционно пройдет морской парад, для формирования строя которого ранее было установлено 28 комплектов рейдового оборудования. Затем в 10.00 в праздничной программе запланирован военный спектакль «История Владивостока — история Военно-морского флота России» с участием боевых кораблей.

В 14.00 на территории набережной Спортивной гавани (амфитеатр) начнется праздничная концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского Флота России.

В завершение всех праздничных мероприятий в 22.00 небо Владивостока озарит фейерверк, который можно будет наблюдать со всех видовых площадок города.