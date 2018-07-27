В Костроме планируют открыть «детский сад для взрослых»

По данным 2017 года, 28% населения Костромской области — граждане пенсионного возраста. И эти цифры будут только увеличиваться. Поэтому одной из основных задач властей является вопрос улучшения качества жизни этой категории граждан. Костромская область наряду еще с 5 регионами стала площадкой для реализации пилотного проекта, одобренного президентом РФ и реализуемого совместно с благотворительным фондом «Старость в радость», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Система долговременного ухода — это не набор мероприятий, это, по сути, революция в сознании, изменение отношения граждан и профессионального сообщества к людям, нуждающимся в особой заботе и уходе, — прокомментировала замгубернатора Ольга ЕРЕМИНА

Аурика Дроздник, директор департамента по труду и социальной защите населения, рассказала о мерах, которые будут введены в ее ведомстве в связи с новым проектом.

Прежде всего, вводится система долговременного ухода за всеми категориями граждан, которые потеряли возможность ухода за собой. Это пенсионеры, инвалиды, люди, пострадавшие в ДТП.

Меняется принцип выявления граждан, нуждающихся в помощи. Сейчас система работает по заявительному принципу. Чтобы человеку оказали помощь, родственник должен обратиться в органы соцзащиты. Теперь же упор будут делать на тесное межведомственное взаимодействие. Сотрудники соцзащиты сами будут искать граждан, которым требуется помощь. Например, это те люди, которые по каким-то причинам не прошли диспансеризацию и уже вышли на пенсию. Они находятся в особой группе риска.

В Костроме уже открыта школа ухода за родственниками на базе центра социального обслуживания. Также начал свою работу прокат средств реабилитации, например, инвалидных колясок.

В специализированных учреждениях формируются «бригады милосердия», приводятся в порядок места для прогулок. Каждый лежачий больной должен получить возможность доступа к свежему воздуху.

Был открыт ресурсный центр для инвалидов на Свердлова, 129, где родственники могут получить всю помощь по оформлению документов и консультированию.

Ольга Еремина поделилась и еще одним очень важным планом в ходе реализации пилотного проекта. В Костроме планируют открыть «детский сад для взрослых». Родственники пенсионеров с тяжелыми заболеваниями, которые не могут оказывать помощь в связи с работой, смогут на дневное время отвозить таких граждан к специалистам в «детский сад». Здесь им окажут полноценный уход и проявят о них заботу, окружат вниманием и общением. Открытие планируется в 1 половине 2019 года на базе Заволжского дома-интерната.

Активно развивается и добровольческое, волонтерское движение. Комитет по делам молодежи и фонд «Старость в радость» проводят огромное количество благотворительных акций и праздников. Примечательно, что в последнее время это все больше и больше захватывает подростков и студентов. Они с удовольствием ходят помогать старикам, участвуют в концертах, оказывают помощь в уходе за лежачими больными. Иногда таким людям необходимо простое человеческое общение.