В 43 года дочь Орнеллы Мути снялась топлес

Итальянская актриса Найке Ривелли показала, как занимается йогой без лифчика.

В отличие от своей знаменитой мамы, у которой к 63 годам более 50 ролей в кино, Найке не такая удачливая актриса. Ей уже 43, на ее счету всего 19 работ в кино, причем некоторые в малоизвестных короткометражках, а самые яркие картины, такие как фильм «Казанова» и сериал «Граф Монте-Кристо» остались далеко позади. Вот видимо и решила женщина, что раз не удается прославиться творчеством, то она заявит о себе миру через Instagram и стала практиковать в сети йогу. Но непростую, а в полуголом виде.

Одно из последних ярких творений Найке — растяжка на рассвете. Стоя в красных трусиках и без лифчика звезда демонстрирует подписчикам то ли свою гибкость, то ли грудь в лучах солнца.

В комментариях мужчины нахваливают ее упругую попу и бюст, а женщины недоумевают: неужели актрисе больше не чего сказать, кроме как оголиться?

Впрочем, это далеко не самое откровенное заявление артистки. Ранее она выкладывала видео о том, как делает мостик на кухне в одних стрингах, голая, прижимая колени к груди, общается с подписчиками в прямом эфире, обнаженная пьет кофе, слегка прикрыв попу цветами.

Если внимательно изучить аккаунт звезды, то быстро станет понятно, что из более чем пяти тысяч публикаций, половина из них относится к категории «18+». Найке так любит раздеваться, что кажется, будто бы ей в тягость быть одетой, что искренне расстраивает часть ее фанатов. Ведь им хочется любоваться на дочку Орнеллы Мути как на актрису, продолжательницу династии, а вовсе не как на фрика. Хотя подписчики-мужчины, совсем не против такого контента.

После просмотра странички Найке, понимаешь, что наши звезды с их голыми платьями и редкими пикантными кадрами — просто образец целомудрия по сравнению с раскованной итальянкой.

Кстати, среди зарубежных знаменитостей полным-полно красоток, которые обожают выходить в свет без белья. Подробнее смотрите в нашей галерее:

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