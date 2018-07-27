Японский институт бесплатно научит зеленоградцев икебане

С 6 по 10 августа в КЦ «Зеленоград» пройдет летний интенсив по икебане.

Занятия по традиционному японскому искусству аранжировки цветов проведет филиал японского института «Икэнобо».

Участники мастер-классов познакомятся с различными аспектами культуры, философии, мировоззрения японского народа, со стилем икебаны морибана, а также научатся создавать композиции с использованием различных природных материалов.

Занятия будут проходить в 19.00 на летней веранде КЦ «Зеленоград».

Рекомендуемый возраст: 12+.

Вход свободный.