Японский институт бесплатно научит зеленоградцев икебане 

С 6 по 10 августа в КЦ «Зеленоград» пройдет летний интенсив по икебане.
Занятия по традиционному японскому искусству аранжировки цветов проведет филиал японского института «Икэнобо».
Участники мастер-классов познакомятся с различными аспектами культуры, философии, мировоззрения японского народа, со стилем икебаны морибана, а также научатся создавать композиции с использованием различных природных материалов.
Занятия будут проходить в 19.00 на летней веранде КЦ «Зеленоград».
Рекомендуемый возраст: 12+.
Вход свободный.