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Японский институт бесплатно научит зеленоградцев икебане
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Японский институт бесплатно научит зеленоградцев икебане 

Префектура Зеленоградского административного округа 6 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
С 6 по 10 августа в КЦ «Зеленоград» пройдет летний интенсив по икебане.
Занятия по традиционному японскому искусству аранжировки цветов проведет филиал японского института «Икэнобо».
Участники мастер-классов познакомятся с различными аспектами культуры, философии, мировоззрения японского народа, со стилем икебаны морибана, а также научатся создавать композиции с использованием различных природных материалов.
Занятия будут проходить в 19.00 на летней веранде КЦ «Зеленоград».
Рекомендуемый возраст: 12+.
Вход свободный.
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