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Владельцы кафе в СЗАО привели летние веранды в соответствие с требованиями Госинспекции по недвижимости
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Владельцы кафе в СЗАО привели летние веранды в соответствие с требованиями Госинспекции по недвижимости 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 8 часов назад
В частности, нарушения были выявлены у заведения «У мангала» по адресу: ул. Маршала Бирюзова, вл.1, стр.1 и у еще одного кафе на той же улице во вл. 9.
В ходе мониторинга выяснилось, что летняя веранда кафе «У мангала» в Схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду большей площадью и превысил ее утвержденные размеры.
В отношении нарушителей было возбуждено административное производство, рестораторам предписано принять меры по устранению выявленных нарушений.
За нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей.
В настоящее время сезонная часть кафе «У Мангала» демонтирована, а лишний конструктив летней веранды на ул. Маршала Бирюзова, вл. 9 убран — ее площадь приведена в соответствие с нормативами.
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