Владельцы кафе в СЗАО привели летние веранды в соответствие с требованиями Госинспекции по недвижимости

В частности, нарушения были выявлены у заведения «У мангала» по адресу: ул. Маршала Бирюзова, вл.1, стр.1 и у еще одного кафе на той же улице во вл. 9.

В ходе мониторинга выяснилось, что летняя веранда кафе «У мангала» в Схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду большей площадью и превысил ее утвержденные размеры.

В отношении нарушителей было возбуждено административное производство, рестораторам предписано принять меры по устранению выявленных нарушений.

За нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей.

В настоящее время сезонная часть кафе «У Мангала» демонтирована, а лишний конструктив летней веранды на ул. Маршала Бирюзова, вл. 9 убран — ее площадь приведена в соответствие с нормативами.