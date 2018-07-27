Витражная посуда появилась у крюковских ребят 

26 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел летний мастер-класс, посвященный витражной росписи чашек и солонок. Конечно такая витражная чашка или кружка, это настолько симпатично и креативно. Дело в том, что вот такую работу невозможно повторить и она будет в единственном экземпляре. Главное, чтобы работала фантазия и можно сотворить красоту. Всем гостям мастер-класса удалось создать свою эксклюзивную посуду.
На этом летние мастер-классы от Натальи Самсоновой подошли к концу. Однако, на смену одной мастерице приходит другая! Ждите в августе мастер-классы от Анжелики Харюшиной, следите за анонсами в группе.