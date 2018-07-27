На свидание с городом: где провести выходные в Ярославле?

Наступило лето, пора отпусков и долгожданных каникул. Все горожане стремятся уехать подальше от шумного города на природу, но и в Ярославле можно найти места для отдыха.

Наш город является одним из самых популярных центров культурного туризма в России. Живописная архитектура переплетается с цветущими парками и, конечно же, набережными. Куда можно отправиться на вечерний променад?

Волжская набережная

Главное место вечерних рандеву очень чистое, ухоженное и уютное. Три уровня высоты и масса варианта проведения вечера. На Верхнем ярусе открывается самая впечатляющая панорама на Волгу и березовую рощу на ее противоположном берегу. Чуть ниже оборудованы пешеходные дорожки для прогулок и дорожки для велосипедистов. В теплые летние дни можно взять в прокате за 100 рублей велосипед, ролики и даже самокат и с ветерком прокатиться по берегу Волги. А вечером, в кругу семьи или веселой компании друзей насладиться видами вечернего Ярославля.

Прогулка на речном трамвае

Еще один интересный вариант вечернего времяпрепровождения, прогулка на речном трамвае. Крик чаек, плеск воды и красивый вид прекрасно расслабляют после тяжелого трудового дня. За медитацией под шум волн бегите к причалу у Речного вокзала, цена вопроса 58 рублей до Толги и обратно.

Колесо обозрения

Ярославль — столица « Золотого кольца». Совсем недавно власти решили подчеркнуть статус города и установить символичную достопримечательность — огромное колесо обозрения. По собственным наблюдениям могу сказать, сейчас это является самым посещаемым и фотографируемым местом в Ярославле. За 200 рублей вы сможете увидеть панорамный вид города с высоты 22-этажного дома (65 метров), а также послушать любопытную аудио-экскурсию.

От Кирова до Советской

Вечером улицы города наполняются новыми красками. Гуляя по центральным улицам, можно встретить уличных музыкантов, театралов и даже художников. Город не спит, а танцует в собственном ритме.

Зоопарк как летний отдых для семьи и детей

Один из крупнейших зоопарков России открывает свои двери всем желающим. На огромной территории в 120 гектаров расположились десятки видов животных со всего мира. Здесь можно не только познакомиться с редкими видами животных, но и погладить домашних кроликов, покормить козочек и дернуть за хвост петуха (только аккуратно!). Входной детский билет обойдется в 150 рублей, взрослый — 250, а малыши до 7 лет бесплатно.

Даманский остров

Летом Даманский остров становится одним из самых популярных мест отдыха для детей и их родителей. Ранее на месте парка находились городские огороды, куда можно было добраться только на лодке. В 1944 году власти решили создать в этом месте рекреационную зону, после чего начались активные посадки деревьев. Сейчас это огромный парк аттракционов. Американские горки, Дом вверх дном, а для самых храбрых Комната страха. Здесь можно веселиться весь день, а на случай, если проголодаетесь, загляните на дачу. Дача на Даманском всегда радует вкусными угощениями и охлаждающими напитками.

Ярославский музей-заповедник

Музейный комплекс, включающий несколько церквей, тематических музеев, научную библиотеку, а также Спасский монастырь. В музее-заповеднике можно с головой уйти в историю. Огромное количество церковных экспонатов и царская утварь. Отдельная экспозиция посвящена летописи «Слово о полку Игореве», где каждую весну студенты ЯГПУ им. К. Д. Ушинскогои школьники вступают в дискуссии на вечные темы русского языка. Если же Вам «приелись» исторические факты, поднимайтесь на Звонницу и наблюдайте за городской жизнью с высоты птичьего полета. Стоимость билета для взрослых 200 рублей.

Планетарий

Современный комплекс, в который входят аттракционы 5-D. Интерактивный класс и музей точно заинтересует каждого. Космический корабль в центре города ждет и детей и взрослых. Вы сможете не только узнать необычные факты об открытом космосе, посмотреть фотографии космических путешествий или сделать фотографию на фоне огромного витража с изображением Валентины Терешковой , но и по-настоящему прикоснуться к космическому пространству. Всё лето можно наблюдать за звездами через телескопы.

Аквапарк «Тропический остров»

Аквапарк « Тропический остров» был открыт совсем недавно, но он так же активно пользуется спросом. Где еще можно охладиться в жарким городе? Весь август при покупке любого билета можно принять участие в интерактивной шоу-программе «Хранители острова».

Базы отдыха

Ярославская область полна уединенных уголков, где можно отдохнуть от городской суеты. «Малые Соли», «Изгиб», «Коприно», «Русский Двор» и многие другие комплексы для отдыха. Всё зависит от ваших предпочтений.

Материал подготовила Олеся Вергун