Капоэйра, брейк-данс и велотриал: чем будут «заряжать» гостей #ZBFest 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В этом году оргкомитет музыкального фестиваля #ZBFest подготовил для гостей праздника разнообразную программу развлечений, которая будет предшествовать выступлению артистов. Как отметили организаторы мероприятия, на фестивальном поле «можно будет зарядиться такой энергией, которой хватит до самого утра».

Так, на площадке фестиваля состоятся выступления мастеров бразильского боевого искусства «капоэйра» под аккомпанемент живых барабанов от группы «Dende» и танцоров школы брейк-данса «Soul Ray».

Также гости мероприятия смогут увидеть шоу экстремальных велосипедистов, акробатические выступления батутистов из центра «Monkey» и чирлидеров из клубов «Атланта» и «Storms», стать свидетелями арт-баттла от пяти художников и поучаствовать в мастер-классе от художницы Елены Удальцовой, которая рисует картины аэрозольной краской.

На #ZBFest можно будет добраться на специальных автобусах