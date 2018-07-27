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Мэттью Дэвис и Реджина Кинг готовы вернуться к своим ролям в «Блондинке в законе 3»
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Мэттью Дэвис и Реджина Кинг готовы вернуться к своим ролям в «Блондинке в законе 3» 

Попкорн News 8 часов назад
Фото: Попкорн News
В июне Риз Уизерспун официально подтвердила, что у комедии «Блондинка в законе» появится третья часть, и похоже, что вернуться в триквел готова не только сама Риз, но и ее коллеги по первым двум сериям — Мэттью Дэвис и Реджина Кинг.
Мэттью в первой «Блондинке в законе» снимался в роли Уорнера, экс-бойфренда, из-за которого Эль (Риз Уизерспун) решила поступать на юридический факультет. В новом интервью Дэвис признался, что ничего о продолжении «Блондинки в законе» не знает (по всей видимости, актера пока никто никуда не звал), но хотел бы в нем поучаствовать:
«Мне бы очень хотелось посмотреть, как, по мнению сценаристов, Уорнер живет спустя все это время», рассказал Мэттью. «Было бы здорово, если бы Уорнер был женат на женщине-политике, которая баллотируется в президенты, а он — что-то типа иждивенца. А Эль руководит избирательной кампанией оппонента жены Уорнера».
Реджина Кинг даже не знала, что у «Блондинки в законе» появится третья часть, но с энтузиазмом эту идею поддержала:
«Я обожаю Риз, и если она попросит меня вернуться, даже ради одной-единственной сцены, я соглашусь!»
попкорнnews
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