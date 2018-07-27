ОАО «Ульяновскнефть» продолжает реализацию программы благотворительности

Средства были направлены на развитие социальной сферы районов Ульяновской и Пензенской областей, на территории которых расположены производственные объекты предприятия.

В частности, на пожертвования проводились ремонт и оснащение учреждений образования и здравоохранения. При финансовой поддержке нефтяников в Новомалыклинскую районную больницу приобретен электрокардиограф, в здании ФАП п. Володарский отремонтирована кровля. В школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87 произведен ремонт детских спален, в Садовской средней школе установлены новые пластиковые окна. В р.п. Верхозим Кузнецкого района Пензенской области «Ульяновскнефть» финансировала ремонт детского оздоровительного лагеря «Ласточка».

ОАО «Ульяновскнефть» постоянно оказывает социальную поддержку незащищенным слоям населения, таким, как инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. На средства предприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» и Ивановский детский дом им. А. Матросова закуплены постельные принадлежности, а в школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка» приобретены два комплекта летней резины на автомобиль для перевозки детей-инвалидов. Воспитанники приюта «Росток» получили в дар от ульяновских нефтяников инвентарь для выступления на спортивных соревнованиях.

При поддержке «Ульяновскнефти» проходили культурные и спортивные мероприятия для инвалидов. Так, например, предприятие выступило спонсором Всероссийского турнира по баскетболу на колясках, который состоялся с 23 по 25 марта 2018 г. Ульяновске.

С 2013 года ОАО «Ульяновскнефть» тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Город спорта», который реализует проект «Старт детскому спорту». В первом полугодии 2018 года в фонд были направлены благотворительные средства на приобретение спортивной формы для воспитанников школы-интерната №18.

ОАО «Ульяновскнефть» стремится всецело способствовать развитию экономики региона и росту благосостояния их жителей. Всего в 2018 году предприятие планирует направить 3 млн рублей на благотворительность.

Текст и фото предоставлены ОАО «Ульяновскнефть»

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