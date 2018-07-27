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Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля
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Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Праздник начнется в парке имени 1 Мая в 11.00.
В рамках праздника запланированы концерты творческих коллективов Нижнего Новгорода, Нижегородской области и республики Татарстан, открытый чемпионат по борьбе на поясах — корэш, национальные игры для детей и взрослых, выставка-продажа кулинарных изделий, книг, национальных атрибутов.
В мероприятии примут участие представители Сергачского, Краснооктябрьского и других районов Нижегородской области, руководители национально-культурных организаций региона, а также жители Нижнего Новгорода. Среди почетных гостей Сабантуя — делегация Верхнеуслонского района республики Татарстан.
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