Сабантуй отметят в Нижнем Новгороде 28 июля

Праздник начнется в парке имени 1 Мая в 11.00.

В рамках праздника запланированы концерты творческих коллективов Нижнего Новгорода, Нижегородской области и республики Татарстан, открытый чемпионат по борьбе на поясах — корэш, национальные игры для детей и взрослых, выставка-продажа кулинарных изделий, книг, национальных атрибутов.

В мероприятии примут участие представители Сергачского, Краснооктябрьского и других районов Нижегородской области, руководители национально-культурных организаций региона, а также жители Нижнего Новгорода. Среди почетных гостей Сабантуя — делегация Верхнеуслонского района республики Татарстан.