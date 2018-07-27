Куда пойти в Москве с 27 июля 2 августа

27 июля, пятница

Грузинские романтики Mgzavrebi устраивают традиционный летний концерт — на этот раз он пройдет в парке Музеон. Группа, название которой можно перевести на русский как «странники» исполняет осовремененный грузинский фолк, и делает это с такой любовью к собственному делу, что влюбляет в себя уже с первого концерта. Теплым июльским вечером музыканты обещают исполнить лучшие песни со всех альбомов, выпущенных за 12 лет существования группы.

В Парке неба Московского планетария будут наблюдать за двумя редчайшими астрономическими явлениями: самым продолжительным лунным затмением в XXI веке и Великим противостояние Марса. Затмение начнется в 21.24 и продлится почти 4 часа. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок. А Марс в это время вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние, став ярко-оранжевым. В Планетарии весь вечер будут работать сразу несколько телескопов, а астрономы будут рассказывать об экспонатах Парка неба, небесных объектах и фазах затмения.

vk.com/mgzavrebiband

Музыканты Mgzavrebi

А тем временем на сцену на воде «Зеленого театра ВДНХ» выйдет Андрей Макаревич со своим новым проектом Yo5. В арсенале коллектива — рояль, контрабас, барабаны и духовые, а в репертуаре — песни «Машины времени» и сольных программ ее лидера. Макаревич уже давно перешел от классического русского рока к джазу, а теперь решил испытать совершенно новый для себя формат — прямо противоположный, и уже проехал с туром по Европе и Ближнему зарубежью. В России же для Yo5 этот концерт — первый столь масштабный, так что не упустите премьеру.

28 июля, суббота

В саду Эрмитаж стартует двухдневный Большой фестиваль Италии. Будут и концерты, и опера, и кулинарные мастер-классы и дегустации, и большой итальянский рынок, и даже давильня винограда. А также парад знаменосцев, модные показы и кино под открытым небом — в общем, полное погружение в Италию.

vk.com/znakimusic

Группа Znaki

В столичном ГлавClub пройдет концерт разудалой группы Znaki, приуроченный ко дню рождения фронтмена Алексея Юзленко. Первые Znaki появились еще в начале 90-х и носили тогда названия «Бардак» и «Хейлон Боб», но звездами столичного рока стали лишь под теперешней вывеской, существующей с 2004 года. За это время они успели не только написать несколько альбомов, но и поработать с группой «Конец фильма», а также сочинить кавер-версии песен «Монгола Шуудана». На грядущем концерте они обещают не только представить последнюю пластинку «Пазлы», но и исполнить свои главные хиты.

29 июля, воскресенье

На одной из самых необычных концертных площадок столицы — крыше павильона «Рабочий и колхозница» выступят альтернативные рокеры Cruel Tie.

vk.com/crueltie.official

Группа Cruel Tie Их выступление каждый раз становится феерией звука, причем совершенно непредсказуемой — музыканты играют и шумовые рок-боевики, и лирические баллады. Оценить невероятный звук, гитарные риффы и идеальное сочетание всех задействованных инструментов, а бонусом полюбоваться закатом и городом с высоты птичьего полета — отличный финал последних июльских выходных.

30 июля, понедельник

В Москве продолжается фестиваль Moscow Restaurant Week, и на этот раз он посвящен тартарам. До 5 августа нужно успеть перепробовать хотя бы часть из 400 тартаров, которые приготовили для гурманов 100 лучших ресторанов столицы.

facebook.com/MoscowRestaurantWeek

В меню мясо, рыба, морепродукты, сезонные овощи, фрукты и ягоды в самых невероятных сочетаниях — тут и крыжовник с устрицей, и краб с арбузом, а также самый дорогой тартар из брюшка тунца. Спешите удивлять вкусовые рецепторы.

31 июля, вторник

А в Третьяковской галерее на Крымском валу тем временем открылась выставка «Третьяковка: другая редакция», организованная совместно с институтом «Стрелка» и Высшей школой экономики

facebook.com/tretyakovgallery

Перед музеем со стороны набережной установили монументальную колоннаду, каждая из колонн которой работает как художественная инсталляция, посвященная одному из аспектов современного городского проектирования. А в самом музее организаторы проложили так называемый «Другой маршрут», связывающий произведения разных эпох и жанров с новую — альтернативную — историю.

1 августа, среда

В Центральном выставочном зале «Манеж» открывается масштабная выставка современного искусства столицы «Здесь и сейчас!».

vk.com/moscowmanege

Все проекты здесь разрушают традиционные представления о жанрах и существуют на стыке дисциплин — искусства, театра, танца, перформанса, музыки. Среди участников смотра — Homo Virtualis Recycle group и «Видение» Ирины Наховой (музей имени Пушкина), выставка «Все сложно» Ростана Тавасиева (ММОМА), концерт «Я говорю, что люблю тебя» Владислава Наставшева (Театр Наций), читка «Доказательство существования Господа Бога» (Мастерская Дмитрия Брусникина ), а также проект «ARTерия» (Морозовская больница).

2 августа, четверг

В яхт-клубе Shore House дает летний концерт группа «Любэ», подарившая российской эстраде бессмертные хиты «Там, за туманами», «Ты неси меня река», «Комбат» и «Давай за…». Понятные и близкие большинству, музыканты умудряются своими композициями о любви к родине задевать душевные струны даже у прожженных циников, и потому их песни пели и поют в каждом доме. Так что, если соскучились по «березкам, березонькам», смело берите билет.

«Экспонента»

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»