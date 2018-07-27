Фейерверк и пенная вечеринка: в Уфе отпразднуют День загадывания желаний

Фестиваль пройдет в столице Башкирии в восьмой раз. 28 августа жителей Уфы зовут в парк Якутова на «День загадывания желаний». Программа насыщена спортивными конкурсами, пенной вечеринкой, живой музыкой и, главное, фейерверком. Концепцией фестиваля в этом году стало добровольчество. В парке специально к празднику откроют аллею волонтеров, проведут квест в реальности и устроят масштабный флешмоб. Также в этом году организаторы решили отказаться от запуска воздушных шаров в небо по экологическим причинам. Празднование начнется в 16:00, в течение всего дня сцена будет занята артистами из Уфы, Казани и Санкт-Петербурга. Откроются площадки с мастер-классами, фотозоны и пространства для детей. И, конечно же, в конце фестиваля, под грохот салюта, нужно будет загадать желание.