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Фейерверк и пенная вечеринка: в Уфе отпразднуют День загадывания желаний
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Фейерверк и пенная вечеринка: в Уфе отпразднуют День загадывания желаний 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
Фестиваль пройдет в столице Башкирии в восьмой раз. 28 августа жителей Уфы зовут в парк Якутова на «День загадывания желаний». Программа насыщена спортивными конкурсами, пенной вечеринкой, живой музыкой и, главное, фейерверком. Концепцией фестиваля в этом году стало добровольчество. В парке специально к празднику откроют аллею волонтеров, проведут квест в реальности и устроят масштабный флешмоб. Также в этом году организаторы решили отказаться от запуска воздушных шаров в небо по экологическим причинам. Празднование начнется в 16:00, в течение всего дня сцена будет занята артистами из Уфы, Казани и Санкт-Петербурга. Откроются площадки с мастер-классами, фотозоны и пространства для детей. И, конечно же, в конце фестиваля, под грохот салюта, нужно будет загадать желание.
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