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Фонд «Синдром любви» возмутился клипом «Быть дауном» рэпера Loqiemean
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Фонд «Синдром любви» возмутился клипом «Быть дауном» рэпера Loqiemean 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: BFM.RU
Фонд Эвелины Бледанс возмущен новым клипом рэпера Loqiemean «Быть дауном». На видео он читает рэп о том, как деградирует его лирический герой. При этом с лица хип-хоп-исполнителя не сходит улыбка.
В благотворительном фонде «Синдром любви», который занимается проблемами людей с синдромом Дауна, посчитали, что клип «задел десятки тысяч семей», где растут такие дети. Фонд обратился с просьбой «оставить людей с синдромом Дауна в покое» не только к Loqiemean, но и к Oxxxymiron и Басте. Oxxxymiron возглавляет букинг-агентство, на которое подписан Loqiemean. Баста же просто снялся в этом клипе.
Позицию фонда комментирует его гендиректор Ирина Меньшенина:
Ирина Меньшенина гендиректор фонда «Синдром любви» «Мнения разделились. Кто-то защищает этих ребят, кто-то говорит, что вы сами ничего не поняли, они же не хотели ничего плохого. Мы в первую очередь думали о тех семьях, которые воспитывают ребят с синдромом Дауна. Не то чтобы я уверена — я знаю, что ни в одной семье этот клип не зашел с радостью. Мы понимаем, что ребята знали, что слово „даун“ в нашей стране используется в основном с намерением обозвать и оскорбить. Ничего нового здесь не произошло».
Ни Баста, ни Oxxxymiron, ни Loqiemean ситуацию на момент публикации материала не комментировали.
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