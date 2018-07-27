Вечеринки в библиотеках, концерты в парках и 4 фестиваля: 18 идей на выходные

Пятница, 27 июля

18:00 Международный фестиваль электронной музыки «Янтарная кислота» — называет своей целью объединение коллективов и популяризацию электронной музыки, будет много получасовых выступлений.

18:20 «Арт-Бук вечеринка» в библиотеке им. Чехова — программа более, чем насыщенная: уличные концерты, открытие выставки благотворительного центра «Верю в чудо» «Клоунотерапия», прогулка «Скрытые коды города К: геральдическая история Кёнигсберга и Калининграда» от культуролога Александра Попадина. Подробно смотрите здесь.

19:00 Концерт Ильи Хвостова во дворе Областной научной библиотеки — будут новые композиции и любимые хиты.

20:00 Открытие летней веранды в «Улицах» — пластинки крутит DJ Steed со своим летним миксом из афро-панка, гарден хип-хопа и колумбийской кумбией.

22:00 Вечеринка Ту Лу Ла — бар «ПингПонгер» открывает двери сияющим и застрявшим между девяностыми и началом двухтысячных.

23:00 Концерт Зомба — одного из самых популярных исполнителей на современной поп-рэп сцене, как утверждают организаторы. На его счету такие бэнгеры, как #ДелаемФлекс, #ЭтаМалаяФайа и «Даже не половина».

Суббота, 28 июля

10:00 Третий ежегодный фестиваль «Ушкуй» — дух средневековья с рыцарями и театрализованными постановками.

12:00 Сырная суббота в Гастрономическом бастионе — это дегустации, и мастер-класс для детей и родителей по полному циклу приготовления настоящей итальянской моцареллы.

12:00 Праздник мёда на Куршской косе — еще один гастрономический праздник, на этот раз собираются любители народных традиций: кожевенного, гончарного, ткацкого дел. Ну и, конечно, экскурсия к ульям.

13:00 Фестиваль «Этно выходные» на Балтийской косе — это танцевальный концерт под эгидой #ambertribeopenair, музыкальная программа с блюзами и блюграссом, ирландской, шотландской и бретонской традиционной музыкой, релакс-сеанс с непальскими поющими чашами, йога и сеансы массажа лица.

19:00 Выставка редких карт в винном магазине — музей «Кёнигсберга» представит 13 малоизвестных карт Кёнигсберга, а сомелье — аутентичные месту и времени немецкие вина.

19:30 Фотовыставка «Святое место» в Воротах — авторы Вера Лапонкина и Алла Афонина исследуют церкви, которые в советское время перестали использоваться по прямому назначению.

22:00 Вечеринка #summertime madness — веселая вечеринка с диджеем Shaker за пультом.

22:00 Вечеринка Sonnenterrasse — еще одна вечеринка, содержащая в своем названии летние мотивы, пройдет у бассейна RiverSide: будет техно-хаус и берлинское настроение.

Воскресенье, 29 июля

11:00 Пленэр в Ботаническом саду — очередной завтрак #brush_breakfast от художницы Дины Лях пройдет в Розарии. Берите блокнот, краски и хорошее настроение.

11:00 Экскурсия «За кулисами зоопарка» — что любит есть жираф, а чего не стоит давать тигру, когда рыбий жир измеряют литрами, а цветочную пыльцу — килограммами. Вы узнаете людей, которые за год разбивают 19 000 яиц и режут 25 тонн мяса.

18:00 «Открывая Марауненхоф» — это прогулка по переулкам района, который с 1906 года строился на берегах живописного Верхнего пруда., Больше событий в нашем разделе «Афиша».