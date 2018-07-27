Ломали ноги сыновьям. Сколько правды в ингушских преданиях об амазонках

В экспозиции выставки «Легенды гор» ингушского музея краеведения одна из картин привлекает особое внимание. Это «Амазонка» Хож-Ахмеда Имагожева. Краеведы утверждают, что это не просто плод фантазии художника, а отражение далёкой истории.

Потомки гаргарейцев

Древнегреческий историк и географ Страбон писал, что амазонки живут рядом с гаргарейцами, а поскольку они имели совместных детей, то, очевидно, были одним народом. Ингушские историки считают, что речь идёт об их племенах, издревле называвшихся галгаями. «Ингушами нас начали звать с подачи российских офицеров, — говорит хранитель археологии музея краеведения Зарета Местоева. — После того как в 1774 году была заложена крепость Владикавказская, из селения Ангушт на рынок стали приходить местные жители. Военные о них говорили: „Вон ангушты идут“. Так на заре XIX века появилось это наименование. Ангушт был древним, наиболее крупным селением. Его название означает „место, откуда видно горизонт“.

Следы ингушских амазонок специалисты видят и в традиционных нарядах ингушских женщин. Только они на всём Северном Кавказе носили особый головной убор в форме конуса — курхарс. Сверху его увенчивал рогообразный завиток из ткани. Такие шапки наряду с оружием археологи находили в скифских захоронениях воинов-женщин. Кроме того, в традиционном одеянии ингушек есть элементы, которые выполняют защитные функции. Металлические застёжки на женском нагруднике спасали от ударов спереди. Тыльники с цепью, которыми шапочка дополнялась на затылке, укрывали шею. Девятилопастные крупные подвески защищали виски. Сейчас в ингушском музее есть подвески, датированные XVI-XVII веками. Более древних элементов, указывающих на воинственность древних жительниц Ингушетии, нет.

»Большую коллекцию курхарсов в 60-те годы археологи передали в грозненский музей, но после войны от неё ничего не осталось, — сожалеет Зарета Местоева. — В экспозиции я видела только стёганые тыльники, окаймлённые серебряной цепочкой. Масштабные раскопки на территории Ингушетии давно не ведутся. А в советские годы наиболее богатым на археологические находки был Луговой могильник у селения Мужичи в Ассинском ущелье, где похоронены воины-мужчины. Часть найденного там древнего вооружения уехала в Москву, а остальное передали в грозненский музей. Когда республики разделили, фонды музея остались в Чечне».

Девочек — себе, мальчиков — в селенье

Подтверждение, что ингушские амазонки всё-таки существовали, историки находят и в некоторых ингушских обрядах. Во время застолья рядом с тамадой стоит стул, который в переводе с ингушского языка «место, где сидит не знающий своего отца»». Ему разрешается без разрешения тамады вести застолье, вставать, когда захочется. Историки считают, что это место предназначалась сыновьям амазонок.

«С одной стороны, этот человек был незаконнорождённым, а с другой — сыном воительницы, поэтому к нему было двоякое отношение, — поясняет хранитель археологии. — Сохранились также обряды шуточного сватовства, которые имеют глубокие исторические корни, когда женщины-воительницы для продолжения рода один раз в месяц выбирали себе мужей».

Шуточное сватовство не имеет отношения к современным свадьбам. Оно скорее напоминает игру. Девушки становятся в ряд напротив мужчин и все приветствуют друг друга. Идёт беседа о здоровье, о житье-бытье. Потом мужчины по очереди просят согласия девушек на замужество, причём каждый сватает невесту впереди сидящему. При этом задача свата как можно красочнее и возвышеннее описать достоинства парня, который якобы совершал во имя девушки множество подвигов: переходил реку вброд, пригонял княжеские табуны, раздавал вырученные деньги бедным. Решение всегда остаётся за девушкой.

Возможно, именно так проходило сватовство амазонок. Страбон пишет, что они встречались с гаргарейцами на горе, которая их разделяла. Там совершалось совместное жертвоприношение. Женщины с мужчинами два месяца жили вместе, а потом расходились. В положенный срок у амазонок появлялось потомство.

«Греческий историк пишет, что новорождённых девочек оставляли в стане амазонок, а мальчиков подкидывали в селение. Их брали в семью, и никто не знал, чей это может быть сын. Иногда амазонки занимались членовредительством: травмировали мальчикам суставы стоп или бёдер, чтобы в дальнейшем они не были способны воевать со своими матерями», — отмечает Марета Местоева.

Собирательный образ грозной ингушки на коне изобразил на одной из своих картин Хож-Ахмед Имагожев. Были ли такие племена на самом деле, или это всего лишь легенда, но образ сильной вооружённой женщины на коне настолько восхищает кавказские народы, что и рутульцы (одна из народностей Дагестана), и осетины, и адыги считают амазонок своими.