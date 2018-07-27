Виктор Счастливый: «Кем бы ты ни был, ты можешь любить и творить добро»

В пятницу, 27 июля, шатер «Инклюзивный городок» посетил эксперт Росмолодежи Виктор Счастливый. Этот псевдоним он взял 8 лет назад, когда сел в инвалидную коляску. «У меня прогрессирующая форма мышечной дистрофии. Долгое время я был не в силах принять себя, враждебно относился к окружающим, проявлял агрессию ко взрослым и детям, а потом сказал себе „стоп“. Решил, что нужно быть таким, как солнце, которое светит для всех», — рассказал Виктор.

Сегодня у него тысячи друзей по всей России. Вместе с единомышленниками он проводит уроки доброты в школах и вузах, обучает обращению с инвалидами работников транспорта, выезжает с инклюзивными концертами в военные части.

Виктор уверен, что, даже будучи инвалидом, можно не только принимать чужую помощь, но и самому приносить пользу. «У меня был опыт долгого турпохода и сплава на байдарках. Я понимал, что не смогу ставить палатки и разжигать костер, но зато я могу чистить картошку, грести, скидываться деньгами — то есть могу быть полезным», — рассказал эксперт.

Участников форума учить жизненной активности не нужно. Инесса Клюкина приехала на iВолгу сразу с двумя проектами. Полтора года назад девушка организовала инклюзивную театральную студию «Эмоция» — первый творческий проект для взрослых людей с инвалидностью в Татарстане. На форуме она защищает проект спектакля «Что я помню о себе», премьера которого состоится в апреле 2019 года. «Мы планируем три социальных проекта — в Екатеринбурге, Елабуге и Москве», — рассказывает девушка.

Второй ее проект — передача о людях с инвалидностью. «Сейчас запланировано 5 выпусков на youtube с людьми, достигшими успехов в спорте, искусстве и бизнеса», — говорит Инесса.

Всего в инклюзивном городке собралось 52 участника. «Это больше, чем на любом молодежном форуме, даже федеральном, — рассказал руководитель городка Алексей Транцев . — На поляне собрались люди с различными формами инвалидности. Важно, что многие из низ привезли свои проекты».

В этом году организаторы постарались привезти на форум как можно больше «свежих» участников. «Это люди, которые раньше не выбирались ни на природу, ни на молодежные мероприятия. Перед ними открывается возможность глобальной социализации, общения со сверстниками, возможности начать свое дело», — подчеркнул Транцев.