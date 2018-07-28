Совфед принял закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме. Об этом сообщает ТАСС.

Закон устанавливает увеличение лимита продолжительности рекламы с 9 минут в час до 12.

При этом на телеканалах с круглосуточным вещанием реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут в сутки.

Кроме того, документ упраздняет прерывание рекламой детских и образовательных программ, а также запрещают рекламу отдельных видов товаров в детских программах.