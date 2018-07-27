Взрослая реклама уйдёт с детских экранов

Реклама, не рассчитанная на детскую аудиторию, будет запрещена к трансляции в детских и образовательных телепередачах.

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил 27 июля к принятию палатой регионов соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении.

Помимо того, что закон устанавливает запрет на «взрослую» рекламу в детских и образовательных телепередачах, снимаются действующие ограничения, позволяющие распространять рекламу только перед началом и после окончания таких передач.

Отмена ограничений, по мнению авторов закона, способна стимулировать телевещателей, распространяющих рекламу, к увеличению объёма производства и распространения детских и образовательных телепередач. Мера направлена на улучшение качества таких программ, поскольку телевещатели вместе с отменой ограничения получат возможность для получения дохода от рекламы.