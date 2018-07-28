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«Взрослую» рекламу не допустят в детские передачи
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«Взрослую» рекламу не допустят в детские передачи 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В детских и образовательных телепередачах запретят трансляцию рекламы, не рассчитанной на детскую аудиторию. Соответствующий закон 28 июля планирует рассмотреть Совет Федерации.
В то же время документ снимает действующие ограничения, которые предусматривают распространение рекламы только перед началом и после окончания таких передач. Авторы закона уверены, что такое решение даст стимул телевещателям, распространяющим рекламу, увеличить объём производства и показа детских и образовательных телепередач, а также улучшить их качество, «поскольку с отменой ограничения телевещатели получат возможность для получения рекламного дохода от рекламы в детских и образовательных передачах», указано в пояснительной записке к документу.
Кроме того, нормы закона увеличивают количество роликов в час от общего эфирного времени каждой программы с 15 до 20 процентов. При этом общее рекламное время в течение суток останется неизменным — 15 процентов на всех телеканалах.
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