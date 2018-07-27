Волгоградцы воскресили заброшенную баскетбольную площадку для своих детей

В Краснооктябрьском районе Волгограда в следующую среду, 1 августа, пройдет торжественное открытие обновленной баскетбольной площадки. Воскресить спортивное сооружение решили местные жители. Уже сейчас, до открытия, преобразившаяся площадка пользуется популярностью у местной детворы. А всего-то требовалось обновить асфальт и нанести разметку.

— Я вырос во дворе рядом с этой площадкой, — рассказал V1.ru волгоградец Игорь Бурмакин. — С 90-х годов никакого ремонта эта площадка не видела. За десятки лет она стала абсолютно не пригодна для занятий — щиты очень опасно наклонились, асфальт требовал замены. Сквозь него проросла трава. Вот и решили воскресить эту площадку и обратились за помощью к людям, которые могут помочь.

Так площадка выглядела еще несколько месяцев назад

С предложением реанимировать заросшую травой старую баскетбольную площадку Игорь обратился к замглавы Волгограда.

— Волгоградцы попросили обновить площадку и отказать в такой просьбе я, конечно, не мог, — рассказал V1.ru Алексей Волоцков. — Уложили новый асфальт, нарисовали разметку. 1 августа ждем местных жителей на открытие.

А вот так она выглядит сегодня

За оставшиеся несколько дней на прилегающей к площадке территории колледж, которому и принадлежит участок, по словам Алексея Волоцкова, организует вырубку разросшихся кустов и травы. Игорь Бурмакин уже самостоятельно повесил на баскетбольные кольца цепи. Волгоградец планирует водить на площадку своих сыновей. Для этого, говорит, и затевался.

— Мне хотелось, чтобы моим сыновьям и детям соседей было, где поиграть и позаниматься спортом, — признается Игорь. — Младшему сыну всего полтора года, и ему еще, конечно, рановато, а вот старший уже успел побросать мяч.

На видео, снятом сегодня Игорем на площадке, видно, что она уже пользуется большой популярностью у местных жителей. Несмотря на будний день, здесь достаточно много и взрослых и ребятни. Это простой пример того, как небольшими усилиями можно сделать что-то полезное для своих детей.

— В среду на площадке пройдет праздник, посвященный ее открытию, — говорит Алексей Волоцков. — Ждем всех в 18:00.

— А я к этому времени еще успею щиты подровнять, — добавляет Игорь Бурмакин.