«Не пощадило вас время»: Андрей Гайдулян показал постер старого «Универа»

Андрей Гайдулян вызвал ностальгические чувства у своих поклонников, показав им постер еще старого «Универа», в котором одну из главных ролей играла Мария Кожевникова , общежитие было старым и обшарпанным, да и комендант был совсем другой. Прошло много лет после съемок этого сериала, и зрители заметили, как изменились его актеры, в частности, Андрей Гайдулян.

Сейчас Гайдулян играет всё ту же роль, но только в другом ситкоме — «СашаТаня», а его коллеги продолжили работать уже в «Универе. Новая общага». Иногда мужчина вспоминает о своей давней работе, о временах первого «Универа» и решил опубликовать старый постер, на котором среди прочих героев предстал молодой студент Саша. «Ну, ежели причесать-в целом похож. В целом…»

Фанаты не стали скрывать правду и признались, что Андрей сильно изменился с тех времен. Они обратили внимание на его волосы и зубы, которые утратили былую красоту: на плакате «Универа» улыбка актера была безупречно белой и ровной, а шевелюра — достаточно густой, чтобы сделать укладку. Впрочем, не исключено, что это была хорошая ретушь. Заядлые любители нескончаемого сериала разочаровались, глядя на стареющего вечного «вузовца», как и на всех остальных актеров. На глазах зрителей «Универ» зарождался, а уже сейчас некогда молодых ребят становится сложно назвать студентами. «Не пощадило вас время!» «Изменились вы, Андрей, это точно!» «Как время летит! Такой молодой там!» «Ох, сколько же лет-то прошло… и я была молодая!» «Время так скоротечно, страшно смотреть!»

Не так давно Андрей Гайдулян пережил развод, но отлично справился с потерей и продолжил жить и работать, как раньше. А вот его экс-супруга не может забыть обиду на бывшего возлюбленного и даже публично призналась, что он предал её.