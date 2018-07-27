«Мы сча-а-а-а-астливы» — соцсети ликуют из-за сноса съемочной площадки «Дома-2»

Социальные сети бурно отреагировали на новость о возможном сносе съемочной площадки «Дома-2». Юзеры ликуют: говорят, что их молитвы наконец услышаны. Многие надеются, что так и до закрытия «телепомойки» недалеко. Однако есть и те, кто уверен: телестройка простоит дольше самой России, и какой-то снос точно не остановит съемки. В конце концов, любовь можно дальше строить минимум на еще одной имеющейся площадке шоу — на Сейшелах.

У меня соседка (65 лет) фанатка, этого «шоу», подсадила на него дворовых бабок. У них массовый инфаркт будет. #дом2 #дом2закрывают

— Российский купец (@NPSinebrychov) July 26, 2018

Построят дорогу на площадке. Только тут можно остановить этот трэш. 😂 #дом2.

— Юра Rockstar Глушков #GodofWar (@CrazyYura) July 26, 2018

Ранее стало известно, что московские власти могут снести съемочную площадку российского реали-шоу «Дом-2», которая находится на территории Новой Москвы. Представители пресс-службы московского департамента развития новых территорий подтвердили ТАСС , что снос планируется, поскольку место съемок — единственная площадка, через которую проходит трасса из Саларьево в Марьино.

Земля и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», которая уже была уведомлена об изъятии земли в законном порядке.

«Поляна» была приобретена «ЕТК-Инвест» в Новой Москве для съемок самого рейтингового реалити-шоу, выходящего на телеканале ТНТ с 2004 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-участнице «Дома-2» соперница сломала нос и вырвала ресницы.