Детский хор «Весна» им. А. С. Пономарёва посетил с гастролями Китай

Детский хор «Весна» им. А. С. Пономарёва вернулся из удивительного концертного путешествия в Китай. Главной целью данной поездки было участие хора в качестве специального гостя в международном хоровом фестивале «Belt & road», который проходил в Гонконге с 15 по 19 июля. Данный фестиваль посвящен налаживанию культурных связей на Евразийском континенте, изучению истории и культурного наследия родственных стран через хоровое искусство.

Масштаб фестиваля поразил количеством участвующих хоров, членами международного жюри высочайшего уровня, отличной работой организационного комитете фестиваля. В программе фестиваля Детский хор «Весна» выступил на открытии и закрытии фестиваля, спел большой сольный концерт на сцене Культурного центра Гонконга, а также дал мастер-класс для детей-участников фестиваля и их руководителей. Кроме того, Надежда Аверина провела мастер-класс для дирижёров-хормейстеров Китая, а также участвовала в работе международного жюри фестиваля.

Выступления Детского хора «Весна» высоко оцененили члены международного жюри, состоящего из известных хоровых дирижёров и общественных деятелей Канады, США, Эстонии, Израиля, Новой Зеландии, Южной Африки, Филиппин, Словакии, Индонезии, Сингапура, Болгарии, Китая, а также руководители и организаторы фестиваля.

После Гонконга хор отправился в крупнейший город Китая Гуанчжоу. Здесь состоялся флеш-моб в отеле Garden hotel. Главным же событием стал двухчасовой концерт в знаменитом Xinghai Concert Hall. Помимо выступлений, хор прокатился на кораблике по вечернему городу, а также посетил императорский дворец Chen Clan Academy.

21 июля Детский хор «Весна» перелетел в город Xiamen (Сямынь) на берегу Тихого океана. Здесь состоялся ещё один сольный концерт хора в дух отделениях, который прошёл в главном культурном центре города — Banglam Theater. Завершился он совместным исполнением двух китайских песен с местным детским хором. Кроме того Н. В. Аверина провела ещё один мастер-класс с хормейстерами города и детским хором театра. Украшением поездки стало путешествие детей на пароме на остров Kulangsu, прогулка по старинным улочкам острова и купание в океане.

На всех концертах в Китае Детский хор «Весна» исполнил очень яркую музыкальную программу, состоящую из разнообразных произведений русских и зарубежных авторов. Также специально для этой поездки хор выучил два сочинения на китайском языке — произведение современного китайского композитора Kui Wei «Blue sky» и обработку знаменитой песни «Девушка с горы Алишань». Публика во всех городах с восторгом принимала выступления хора. Несмотря на то, что в Китае не принято выражать свои эмоции в бурных аплодисментах, выступление хора «Весна» неизменно оканчивалось бурной овацией.

За время поездки у детей была прекрасная возможность познакомиться с хоровой культурой азиатских стран и Новой Зеландии, завести новые знакомства, обменяться опытом во время творческих встреч и совместных репетиций, прочувствовать и восхититься укладом жизни и достижениями Китая.

Организационным комитетом фестиваля «Belt and road» было обеспечено проживание коллектива в лучших отелях страны, прекрасное питание, трансфер внутри Китая, посещение экскурсий.