Железобетонная музыка: как и зачем слушать звуки мегаполиса

Звукорежиссер и основатель проекта «Cities & Memory» Стюарт Фоукс уверен: облик города — это не только его внешний вид, но и особенное звучание. О том, как звук помогает сохранять память мегаполиса, и причем тут любительские съемки, эксперт рассказал в материале для сайта «РИА Недвижимость».

Голос города

Существует множество способов, чтобы сохранить городскую историю и память и представить ее в полном объеме. Но большинство этих методов — визуальные, а ведь существует еще и звук.

Я подхожу к теме сохранения памяти города именно с позиции звука. Как звукорежиссер, я понимаю его ценность и знаю, что звук — такое же хранилище памяти, как и картинка. Он способен воссоздавать прошлое, зачастую даже точнее, чем визуализация.

Общемировая тенденция такова, что города, особенно мегаполисы, визуально становятся очень похожи друг на друга. Дороги и трассы становятся шире, небоскребы — выше. Города даже начинают звучать одинаково: громко, мрачно и монотонно. Ты можешь закрыть глаза и представить, что находишься в Токио вместо Лондона. Но если обратиться к истории города, можно обнаружить нечто особенное в его звучании. Именно это — основа звуковой индивидуальности каждого мегаполиса, специфика его памяти.

Услышать историю

Звуковое оформление можно интересно внедрять в оформление общественных пространств. При этом не вовсе не обязательно тратить много денег, чтобы воспроизводить аудио-прошлое. Конечно, чтобы обеспечить высокое качество звучания, нужно использовать высокие технологии, возводить отдельные сооружения, устанавливать дорогие колонки для большей четкости.

Но есть и бюджетные варианты. Например, интересные эксперименты на эту тему проводили в Париже, Берлине и Брюсселе. В этих городах создавались маршруты, которые вели по историческим местам. Самые значимые из них отмечались специальными точками на карте, где можно было услышать особенные, характерные для каждого города звуки. Вставая на такой пятачок, прохожий знакомился со звуковой стороной города, учился слушать и понимать его.

Похожая инициатива существует и в Лондоне. Там специально подсвечиваются объекты политического, общественного и исторического значения. Гуляя по центру, всегда можно увидеть достопримечательность, которая расскажет об истории и памяти города. Но, опять же, это визуальный прием. Для полного эффекта погружения в историю и звук, и картинка должны работать вместе.

Подземная музыка Москвы

Мегаполисы должны уделять звуку больше внимания: например, развешивать таблички с надписями в духе: вот здесь надо остановиться, закрыть глаза и послушать, это уникальное место. Сейчас существует немало технологий, которые позволяют нам погружаться в историческое прошлое. Например, на одном из стендов на Московском урбанистическом форуме 2018 я увидел интерактивный экран. С его помощью можно было оказаться в Москве 50 и 100 лет назад. Но — без звука. А ведь можно использовать записи городского архива, любительскую съемку, аудиодорожки из кинофильмов, чтобы оживить картинку.

Я очень много гулял по московским улицам, провел несколько часов в Московском метрополитене, записывая звуки разных станций. Метро — это удивительное место, оно отражает практически всю историю города, по станциям можно проследить несколько эпох. Все звуки, которые я записал в Москве, я использую в проекте «Звуковая карта мира», над которым уже давно работаю. Создавая ее, я надеюсь, что слушатели начнут лучше понимать современный мир не только на глаз, но и на слух.