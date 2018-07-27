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Госавтоинспекция провела для воспитанников детских домов акцию «Безопасное лето» в городе Большой Камень Приморья
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Госавтоинспекция провела для воспитанников детских домов акцию «Безопасное лето» в городе Большой Камень Приморья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
В рамках ежегодной профилактической акции «Безопасное лето» сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» совместно с представителями добровольной народной дружины проводят встречи с воспитанниками детских домов, приезжающих на отдых в оздоровительные лагеря Приморья. Полицейские напоминают ребятам правила поведения вблизи проезжей части, на придомовых территориях, у водоемов, в транспорте и общественных местах, рассказывают об ответственности за совершение правонарушений.
Этот год не стал исключением. В ходе очередной встречи мальчишки и девчонки познакомились со служебной собакой Анубис, который отлично справляется с поиском правонарушителей. Пес продемонстрировал свое умение выполнять команды без слов, навыки обыска местности и поиска владельца потерянной вещи.
После знакомства с четвероногим напарником кинолога, инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Малова напомнила подросткам о мерах личной безопасности, ответственности за совершение противоправных деяний.
Инспектор по пропаганде ГИБДД Ольга Принцева повторила с детьми правила дорожного движения. С целью закрепления полученных знаний полицейские провели для ребят конкурс. Подростки с удовольствием соревновались в собирании пазлов в виде дорожных знаков, оказании первой медицинской помощи, делали светофор из надувных шаров.
В завершение мероприятия дети задавали вопросы об особенностях службы в полиции, о спецсредствах, состоящих на вооружении, случаях их применения, порядке поступления на службу в органы внутренних дел.
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