Саратовцев приглашают посетить «Казачий разгуляй на Хопре»

В последнее воскресенье июля в Балашовском районе Саратовской области состоится Межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре».

"Фестиваль является крупным культурным событием в регионе и широко известен за его пределами. Он проводится в целях сохранения и популяризации историко-культурных традиций прихоперского казачества и российского казачества в целом, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, а также развития туристического потенциала Балашовского района", — комментирует муниципальная администрация.

Открылся фестиваль уже сегодня, но основная часть праздничных гуляний пройдет завтра, 29 июля. На живописном берегу реки Хопер у деревни Никольевка пройдет гала-концерт фестиваля «Казачий разгуляй на Хопре». В этом году участниками станут коллективы из Саратовской, Воронежской, Московской, Пензенской областей и Мордовии.

Гостей ждут мастер-классы по джигитовке, фланкировке и владению шашкой, а также танцевальный конкурс.

Организаторы фестиваля откроют казачий городок. Все желающие смогут сесть в седло и почувствовать себя настоящим казаком. А юные участники — посостязаются в стрельбе из лука.

Для любителей фотографий будет работать яркая фотозона «Станица Хоперская», где все желающие смогут сделать красивые фотоснимки.

На выставке ремесленников свои изделия продемонстрирует мастера из городов Великий Устюг, Ростов, Тула, Саратов, Балашов.