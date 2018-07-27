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Почему в церкви нельзя фотографировать
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Почему в церкви нельзя фотографировать 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
На дверях многих православных храмов имеется знак, изображающий перечеркнутый фотоаппарат. Понятно, что это означает запрет на съемку внутри помещения. Но для чего необходимо такое правило? Почему в церкви нельзя фотографировать?
Уважение к другим
Большинство священников, отвечая на вопрос о цели запрета на фотосъемку, сходятся во мнении, что если подобное разрешить, то с рвением современных людей к фотографированию других и себя (так называемые селфи) в церквях начнется настоящий хаос. По мнению Константина Пархоменко, который сам служит в храме и занимается фотографией, даже один человек с камерой и вспышкой не слишком уместен во время богослужения. Щелчки, свет и передвижения фотографа могут помешать молиться другим прихожанам. Священник Игорь Палкин, клирик храма мученицы Татианы при МГУ и тоже фотограф отметил, что молитва одного человека дороже самой прекрасной фотовыставки. Поэтому ради уважительного отношения к остальным верующим священнослужитель посоветовал просто приобрести открытки или книги с изображением храма в иконной лавке.
Вред для икон
Подобные правила обусловлены также вредом, который может нанести вспышка фотоаппарата старинным иконам и фрескам. Яркий свет способен причинить урон красочному слою росписей. Кстати, именно поэтому знаки с перечеркнутым фотоаппаратом имеются и на дверях многих музеев. Архитектор Михаил Нелюбин считает, что съемка со вспышкой почти всегда негативно воздействует объект этой съемки, и краска действительно может пострадать «из-за внутренних химических реакций пигмента со световым излучением».
Предотвращение преступлений
Кроме того, священнослужители называют запрет на фотосъемку не иначе как необходимой мерой безопасности. И, как выясняется, не зря. К примеру, по словам того же Игоря Палкина, многие настоятели знают немало историй, когда кражам древних икон и других религиозных предметов предшествовал именно приход человека с фотоаппаратом. Это не значит, что именно фотограф и оказался тем самым вором. Иногда для того, чтобы привлечь преступников достаточно выставить снимки в социальных сетях. Несмотря на перечисленные выше обстоятельства, возможность сделать несколько кадров в помещении храма все-таки есть. Для этого священники рекомендуют обратиться за благословением к служителям данной церкви. Если же батюшка не даст своего благословения, а в лавке не окажется открыток с заветным храмом, священник Игорь Палкин призывает: «Сложите все, что увидели, в своем сердце, а Господь за мирное сердце и смирение вполне вас утешит».
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