Уикенд 28-29 июля в Воронеже: «Петровская регата», фольклорный фестиваль

Понаблюдать за «Петровской регатой»

В последнее воскресенье месяца, 29 июля, воронежцы отметят День Военно-морского флота. С 8:30 до 14:00 в акватории воронежского водохранилища развернутся соревнования по гребле на лодках «Дракон». Понаблюдать за «Петровской регатой» можно с набережной. В это же время на Адмиралтейской площади пройдет «День Нептуна», в рамках которого запланирована концертно-театрализованная программа и соревнования по армреслингу. Как отметят День ВМФ в других районах города, рассказываем здесь.

Что: День ВМФ Где: Адмиралтейская площадь

Когда: 29 июля

Посмотреть соревнования по конному спорту

28 и 29 июля в «Яменской усадьбе» пройдут соревнования на Кубок Воронежской области по конному спорту в рамках регионального этапа Кубка Maxima Park. Испытать свои силы в двух дисциплинах — выездке и конкуру — смогут любители конного спорта из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской и других областей. В целом ожидается более 100 стартов. Соревнования по выездке пройдут 28 июля в 10:00, по конкуру — 29 июля в 10:00. Участникам предстоит преодолеть пять маршрутов с препятствиями различной высоты: 80 см, 90 см, 100 см, 110 см и 125 см. Вход свободный.

Что: соревнования на Кубок Воронежской области по конному спорту

Где: КСК «Яменская Усадьба» (с. Ямное, ул. Строителей, д.8 /2)

Когда: 28 и 29 июля

Поучаствовать в ежегодном фольклорном фестивале

27 июля в Воробьёвском районе стартует XIII Всероссийский фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая». Вот уже 26 лет с периодичностью раз в два года фестиваль проходит в уникальном природно-ландшафтном парке, созданном на территории бывшего хутора Ломы Воробьёвского района. Фестиваль — это центр общения и обмена опытом певческих коллективов и исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества, работников и ценителей традиционной народной культуры из разных регионов страны.

Первый фестивальный день, 27 июля в 17.00, в хуторе Ломы откроют выставка районных подворий, ярмарка изделий мастеров народных художественных ремёсел «Живое ремесло» и трёхчасовой концерт воронежских вокально-хоровых и фольклорных коллективов «Льётся песня над раздольем». Главным же событием этого дня в 20.00 станет торжественное театрализованное открытие фестиваля «Живу тобой, родная Русь» на сценической площадке, расположенной на водной глади ломовского пруда.

Во второй день, 28 июля, в селе Берёзовка, на территории усадьбы потомственных дворян Лисаневичей, с 12.00 до 15.00 пройдут мастер-классы резьбы по дереву «Резной ставец», лепке традиционной глиняной игрушки «Карачунская свистулька» и ткачеству «Узорный поясок». После этого состоятся выездные концерты в сельских поселениях Воробьёвского района. В 17.00 на центральной площади Воробьёвки откроется выставка-ярмарка художественных ремёсел «Русь мастеровая», а затем в 20.00 пройдет торжественный гала-концерт закрытия фестиваля «Во славу Отечества!».

Что: фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая»

Где: бывший хутор Ломы Воробьёвского района

Когда: 27 и 28 июля

Привести в порядок историческое здание

В воскресенье, 29 июля в 16:00, в Воронеже стартует фестиваль сохранения исторической среды « Том Сойер Фест». Этот фестиваль впервые реализовали в Самаре в 2015 году. Идея в том, чтобы силами волонтёров восстановить несколько деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия: покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми. С каждым годом фестиваль расширялся, и в этом году среди прочих к нему присоединился и Воронеж. Первый дом, который облагородят волонтеры, располагается по адресу: ул. Таранченко, 20. На открытии фестиваля волонтеры установят строительные леса вокруг дома, устроят чаепитие и смонтируют выставку картин Романа Жиляева. А полноценные работы стартуют уже с понедельника.

Что: открытие «Том Сойер Феста»

Где: ул. Таранченко, 20 Когда: 29 июля в 16:00 Сделать своими руками каменные орудия труда

На выходных в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет два мастер-класса. В субботу, 28 июля в 12:00, запланирован мастер-класс «Курс молодого кроманьонца». Участники узнают, как и из чего делал орудия труда первобытный человек, и пробуют своими руками сделать каменные орудия труда по технологиям каменного века. А в воскресенье в 13:00 участники научатся делать глиняную свистульку. Нехитрая, на первый взгляд, детская игрушка имеет многовековую историю использования в народных обрядах — свистульки всегда служили для привлечения добрых сил. Запись и дополнительная информация по телефону: 8 (961) 029 81 35.

Что: мастер-классы в «Дивногорье»

Где: музей-заповедник «Дивногорье»

Когда: 28 и 29 июля