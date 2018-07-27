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Всероссийский праздник «Экодвор» прошел в Югре
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Всероссийский праздник «Экодвор» прошел в Югре 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
Семейный праздник «Экодвор» прошел в Ханты-Мансийске на детской площадке в Заречном районе. Праздник является частью всероссийского проекта «Разделяй с нами». В столице Югры мероприятие проходит не первый раз.
«Забота о природе должна быть для всех нас в приоритете, поэтому в этом году мы решили поддержать Всероссийскую инициативу — праздник «Экодвор». В рамках праздника мы рассказываем о том, как улучшить свою жизнь и жизнь вокруг нас, ведь благодаря совместным усилиям мы сможем сделать её по-настоящему здоровой и комфортной. Главное, что жители разделяют наши взгляды, поэтому с радостью принимают участие в этом празднике, и уже с нетерпением ждут следующий», — поделился директор МП «Водоканал» Николай Молчанов.
Для югорчан организовали бесплатные ярмарки и пункты приемы для раздельного сбора отходов.
Следующий праздник «Экодвор» в Ханты-Мансийске состоится 28 июля на спортивной площадке ул. Ямская 10 в 11:00.
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