«Майор и магия» возвращаются на Пятый

Если, собравшись вечером всей семьей у телевизора, вы никак не можете договориться, что смотреть — сериал «Майор и магия» поможет восстановить мир и согласие в доме — здесь и детектив, и любовь, и магия. И все это приправлено здоровой дозой комедии.

Майор ФСО Антон Амосов — человек честный и принципиальный, всегда встающий на защиту справедливости. Но принципиальность не всегда полезна в наши дни: однажды Амосов, не сдержавшись, сильно оскорбляет высокопоставленного чиновника. Обиженный — человек злопамятный, и начальство, после его обращения, вынуждено наказать Амосова: его ссылают в родной провинциальный городок Рязанск, обычным оперативным сотрудником одного из районных отделений.

Встречают его там неласково: начальник отделения полковник Полозков считает Амосова «московским выскочкой», а красивая и решительная начальница оперативного отдела Куликова, похоже, и вовсе готова на все, чтобы убрать майора со своего пути. Тем не менее, Амосов отчасти рад новому назначению: ведь именно здесь, в образцовом Заводском РОВД , когда-то служил его старший брат Дмитрий. Здесь он и погиб — по версии начальства, застрелившись в собственном кабинете из наградного пистолета.

Амосов, однако, не верит в самоубийство Дмитрия и хочет вновь поднять из архива старое дело и разобраться, что в действительности стоит за странной смертью брата. Это — лишь первая из завязок закрученного сюжета «Майора и магии». Но прекрасной половине рано покидать телевизор в пользу кухни и социальных сетей. Потому, что здесь начинается следующая завязка многослойного киноповествования, на сей раз, типично женская — с мистикой и колдовством. В качестве первого задания на новом месте Амосову поручили арестовать «провидицу Лену» — шарлатанку-ясновидящую Елену Воробьяшкину.

Обладательница бабушки-гадалки и фальшивого диплома психолога зарабатывала на жизнь с помощью гаданий, приворотных зелий, талисманов на удачу и прочих беззастенчивых средств отъема денег у населения. Амосов и его напарник — лейтенант Бычков — везут гадалку в отделение, но тут случается непредвиденное: в Елене действительно просыпается провидческий дар, с помощью которого она спасает полицейским жизнь, предотвращая страшную смертельную аварию.

Разумеется, после этого претензий к гадалке нет — провидица Елена не только остается на свободе, но и поступает на службу в полицию, совместно с Амосовым распутывая самые сложные дела и разоблачая преступников. Она же поддерживает отставного офицера ФСО в его желании расследовать смерть брата: ее вновь открывшийся дар провидицы подтверждает, что история с самоубийством — лишь выдумка тех, кто заинтересован скрыть истину.

Но, увы, провидение несет с собой и проклятие. И добросердечные зрительницы, забыв о детективной части сюжета, с головой погружаются в сочувствие Елене, которую каждый момент прозрения приближает к гибели. Спасением может стать лишь рождение ребенка. Успеет ли пророчица спасти свой дар и себя саму? Найдется ли тот, кто станет отцом ребенка и ее верным спутником?

Подобного рода сложносоставные сериалы, несущие в себе сразу две полноценных сюжетных линии — детективную и мистическую — редкое явление на наших экранах. При этом ни одна из этих линий по ходу действия не останавливается и не теряется — обе равномерно движутся к финалу, заставляя обе части аудитории — и мужскую, и женскую — с равным напряжением ждать финала.

Многослойность повествования открывает возможность сложной, вдумчивой актерской работы: «Майор и магия» — один из немногих отечественных сериалов, в котором зрители на тематических форумах хором отмечают качественную игру актеров.

Нельзя не отметить и удачный кастинг. Роль майора Амосова сыграл Константин Самоуков — стремительно набирающий популярность, очень разноплановый актер. Константин удивительно похож на молодого Джейсона Стэтхэмаа и, подобно своему голливудскому двойнику, умеет носить пиджак так, что тот уместно смотрится где угодно: и на совещании в высоком кабинете, и на городских задворках, и в массовой драке.

Вторая главная роль — гадалки Елены Воробьяшкиной — досталась Марии Берсеневой , известной российскому зрителю по сериалу «Маргоша». Там она сыграла роль бессердечного ловеласа, силой колдовства превращенного в женщину одной из обманутых подружек. Так что тема магии Марии знакома давно. Впрочем, как и персонажи, в которых живут одновременно две человеческих сущности — мужчины и женщины, бессовестной шарлатанки и настоящей ясновидящей. И чувствует она себя в подобной роли очень уверенно.

Сумеет ли ее героиня — провидица Елена — околдовать майора Амосова и помочь ему найти убийц брата? Посмотрите и узнаете — с понедельника по четверг, в 23:15 на Пятом канале.