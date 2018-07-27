В Богородском пройдет завершающий мастер-класс по скрапбукингу

Обучающее занятие для тех, чьи руки не для скуки, пройдет в районе Богородское 28 июля с 11 до 13 часов.

Скрапбукинг — это оформление фотоальбомов, буклетов и открыток, полет фантазии автора в разнообразных техниках, творчество из бумаги, соединяющее в себе аппликации и оригами. Мастер-класс в Богородском, в пятый раз организованный этим летом Клубом «Лицей» в рамках городского проекта «Московская открытка», дает возможность всем желающим освоить азы этого оригинального хобби и разнообразить творческие вечера своей семьи. Подарит при должном усердии возможность принять участие в окружном, а затем и городском этапе конкурса открыток, созданных в технике скрапбукинг в рамках проекта.

Опытные педагоги на завершающем занятии предложат гостям наиболее простые, но эффектные техники, разнообразные по составу, форме, фактуре материалы, чтобы каждая работа стала произведением искусства. Открытку можно будет смело преподнести в качестве дополнения к подарку, или оформить подобным стилем ваш основной подарок — фотоальбом, рамку для картины или буклет.

На мероприятие приглашаются все желающие старше 4-х лет. Праздник умелых рук в ясную погоду пройдет в народном парке «Янтарная горка», но и дождь не отменит радость от совместного творчества.

В пасмурную погоду мастер-класс состоится в мастерской ОСП «Богородское», по адресу: бул. Маршала Рокоссовского, д. 3, вход со двора.