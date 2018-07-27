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В Нижегородской области автополицейские провели профилактическое занятие
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В Нижегородской области автополицейские провели профилактическое занятие 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
230 мальчишек и девчонок стали участниками мероприятия «Юный велосипедист» в загородном лагере «Орленок» Борского района, проведенного для профилактики безопасного поведения при управлении двухколесными транспортными средствами.
Профилактическую встречу для отдыхающих в летнем оздоровительном лагере провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по городу Бор капитан полиции Наталья Кузниченко.
В ходе занятия ребята постарше показали госавтоинспектору свои умения в фигурном вождении велосипеда, а малыши продемонстрировали искусство управления самокатом. На средствах передвижения нужно было не просто прокатиться, но и выполнить различные задания: перенос стакана с водой, змейка, коридор из кубиков и, конечно же, качели.
В продолжение мероприятия автоинспектор капитан полиции Кузниченко предложила детям из каждого отряда ответить на 5 теоретических вопросов по безопасности дорожного движения.
В завершение встречи ребята задали дорожному полицейскому интересующие их вопросы и получили в подарок за активное участие светоотражающие элементы.
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